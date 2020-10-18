Собянин - об уменьшении поездок в метро, дистанционке и мигрантах в Москве

Сергей Собянин объяснил, как влияют на город временные ограничения из-за пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как влияют на город временные ограничения из-за пандемии. Публикуем основные цитаты.

МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК СИДЯТ ДОМА

- Наши просьбы и требования по переводу на дистанционную работу были услышаны. Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку. Это огромное количество. Мы видим по трафику снижение передвижений по городу в общественном транспорте. Вообще в метро и наземке, если сравнивать с прошлым годом, сегодня произошло снижение пассажиропотока на 39 процентов.

СТАРШЕКЛАССНИКИ БОЛЕЮТ ЧАЩЕ

- Не трогая экономику, создаём ограничения для тех жителей, которые меньше всего влияют на занятость населения, зарплаты, доходы. Горожан старше 65 лет сегодня в городе около двух миллионов человек. Если взять хронических больных младше 65 лет, то их около 600 тысяч человек. Школьников с 6 по 11 класс - миллион человек. Если взять эти группы и каким-то образом хотя бы снизить их передвижения и контакты, то мы вполне возможно добьёмся положительного результата. Другие группы жителей не трогаем. Почему дети только с 6 по 11 класс? Потому что заболеваемость среди старшеклассников значительно больше, чем у детей с 1 по 5 класс.

НА ТАНЦЫ - ПО СПЕЦКОДУ

- К нам обратились сами представители ночных клубов, понимая, что они находятся в первой очереди под закрытие. Чтобы этого не произошло, нужно сделать контроль на входе в клубы. Мы увидим, кто из посетителей потом заразился, какая интенсивность заболевания. После заражения человека очень быстро можно будет найти и диагностировать других, кто контактировал с ним.

(Напомним, с понедельника, 19 октября, в столице начинают действовать новые ковидные правила. Теперь посетители ночных клубов, баров и дискотек, открытых с полуночи до 6 часов утра, обязаны на входе регистрировать свои номера мобильников с помощью QR-кода. Это поможет потом отследить тех, кто заболеет коронавирусом и предупредить остальных побывавших в заведении в тот день).

МОСКВИЧА НЕ ЗАСТАВИШЬ ПОМАХАТЬ МЕТЛОЙ

- Коммунальные службы активно работали, чтобы подготовить к зиме жилые дома, коммуникации, энергетику. Единственная проблема связана с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов. По некоторым оценкам процентов на сорок. Это, конечно, влияет на рынок труда и на коммунальное хозяйство. Особенно на временные работы, например, уборку снега, ручной труд лопатой, метлой, ломом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку решаем и эту задачу, используем много механизации, привлекаем людей из других регионов.