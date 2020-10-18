Какие птицы останутся в Москве на зиму: с севера прилетают свиристели, а канюки - отправляются на юг

Среди дятлов перелетных экземпляров не бывает. Они, так сказать, вечные патриоты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осень в этом году выдалась теплой, ароматной, душевной. Но все же пора и честь знать. Вместо привычных двадцати градусов термометр показывает десять. С утра туманище как в русской песне. Синоптики советуют автомобилистам менять резину на своих машинах, ибо не за горами заморозки и гололед. Большинство перелетных птичек, обитающих в столице, уже греются на южном солнышке. Или пребывают в пути. Улетели ласточки, кукушки, перепела, трясогузки, скворцы. Буквально на подходе канюки. Это хищные птицы, которые не сбиваются в большие стаи, но держатся при этом своей отдельной семьей. Сидят на чемоданах болотные совы, которые живут в лесопарках Москвы.

Начали отлет вальдшнепы (эти взмывают в воздух только в сумерках, а днем где-нибудь прячутся, пережидая время). Утки, гуси, лебеди также мотают на курорт, но, конечно, не все, а только часть их. При этом у водоплавающих в теплые страны может улететь не вся семья, а один только папа, например. Трудно сказать, как это решается (может, жребий кидают?). И еще труднее ответить, где лучше - там, на юге, или здесь, в Москве (с учетом того, как модно среди нашего населения подкармливать уток в столичных парках - тащат целые буханки хлеба, овощи, остатки с обеденного стола и тп).

- Кстати, осенью мы всё время говорим о птицах, которые улетают из Москвы, - заметил руководитель птичьего приюта в Сокольниках Вадим Мишин. - А ведь есть и те, кто прилетает. Например, свиристели. Они временно оставляют север и мчат к нам клевать ягодники. Еще в этом году много дятлов. Так что их популяция, очевидно, увеличивается.

Среди них перелетных экземпляров не бывает. Они, так сказать, вечные патриоты (зимуют в столице, добывая еду из-под древесной коры). Поползни тоже остаются. Это те птички, которые умеют бегать по стволу дерева снизу вверх и сверху вниз. Акробаты такие.

Остаются зимовать также синички, пищухи, зяблики, зарянки, зеленушки, снегири и другие птицы.