В Москве прошла большая выставка оружия и товаров для охоты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столько оружия в одном месте можно увидеть разве что в фильмах Тарантино. Самозарядные пистолеты, ружья, винтовки, револьверы, карабины, мелкашки. С оптикой и без. С газовыми трубками. Облегченным корпусом. Экипировкой. Мишенями. Чучелами диких животных. Ножи с рукоятью из кавказского ореха. Клинки из дамасской стали. И многое-многое другое. Взрослые дяди, заглянувшие в Гостиный двор, в мгновение ока превращались в мальчишек. Что бы там ни кричали пацифисты в своих блогах, а оружие завораживает.

При этом организаторы международной выставки OrelExpo совместили реальные образцы с виртуальными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом организаторы международной выставки OrelExpo совместили реальные образцы с виртуальными. И любой желающий мог надеть специальный VR-шлем, разобрать автомат, потом собрать и пострелять в тире. Такой опыт куда интереснее, чем устная беседа с инструктором.

Столько оружия в одном месте можно увидеть разве что в фильмах Тарантино. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди экспонатов были совсем мизерные пистолетики - с указательный палец. Но при этом все боевые. Одна из тульских фирм-изготовителей так и называется «Левша-Т».

Что бы там ни кричали пацифисты в своих блогах, а оружие завораживает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне организаторы сообщили, что за последние пятнадцать лет основное внимание на выставках было к импортным образцам оружия (его и старались продвигать), на этот раз наоборот - решили поддержать отечественного производителя. Всего в OrelExpo-2020 приняли участие 130 компаний. Помимо самой выставки, которая закрылась 18 октября, организаторы провели массу семинаров и круглых столов. Темы были самыми разными - от охотничьего туризма до борьбы с браконьерством.

Любой желающий мог надеть специальный VR-шлем, разобрать автомат, потом собрать и пострелять в тире. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в OrelExpo-2020 приняли участие 130 компаний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Взрослые дяди, заглянувшие в Гостиный двор, в мгновение ока превращались в мальчишек. Фото: Михаил ФРОЛОВ