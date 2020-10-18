Четырехлетняя девочка рассказала воспитателям в детсаду, что ее избивают родители

В тот же день сотрудники дошкольного учреждения позвонили в полицию. И ситуацию в результате взял под контроль Следственный комитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в один из осенних дней воспитательница детского сада, который расположен в Бутырском районе столицы, неожиданно заметила следы побоев на теле четырехлетней девочки. Начала расспрашивать. И та рассказала, что синяки получила дома от папы.

В тот же день сотрудники дошкольного учреждения позвонили в полицию. И ситуацию в результате взял под контроль Следственный комитет. И уже возбудил уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса - 117 («истязание») и 156 («ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как сообщили «КП» в столичном управлении СК, из-за многочисленных ссадин ребенка поместили в одну из городских больниц. Там девочку тщательно обследуют.

- А наши сотрудники пока проведут все следственные действия и установят все обстоятельства произошедшего, - добавил источник.

Предстоит проверить жилищные условия ребенка. И выяснить, каким образом исполняют обязанности по его воспитанию родители.

Кроме этого, действия органов опеки и попечительства также проверят на предмет халатности (статья 293 УК РФ). По некоторым данным, воспитывают девочку не родные родители, а опекуны.