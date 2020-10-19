В Истре рысь напала на ребёнка

Оказалось, что хищное животное не пришло в посёлок из леса, а вырвалось на свободу из вольера Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в одном из коттеджных посёлков в Истринском районе произошёл случай нападения зверя на человека - причем достаточно редкого для центральной полосы России. Во время прогулки на девочку-подростка напала дикая кошка. Оказалось, что хищное животное не пришло в посёлок из леса, а вырвалось на свободу из вольера, в котором его держал ради забавы сосед. Вот как всё было.

14-летняя Таня (имя изменено - прим. авт.) днём вышла на прогулку с собакой, родители были на работе. Йоркширский терьер Банни весело скакал вокруг девочки и изучал территорию возле заборов соседних домов. Внезапно из кустов на Банни набросилась огромная кошка и схватила крохотного пса. Таня ужасно испугалась, но не могла бросить любимца на погибель. Девочка вцепилась в питомца, стараясь вырвать его из лап хищника. Но кошка не спешила отдавать добычу, и следующей её жертвой стала Таня. Девочка закричала от страха. На её крик прибежал мужчина, который ухаживал за соседним домом.

— Кошка прокусила дочери руку, слава богу, кости и сухожилия остались целы. Но ребёнок теперь очень сильно напуган, она боится выходить из дома. Ей назначили уколы от бешенства, потому что мы не знаем, есть ли у кошки прививки, — Говорит мама девочки Светлана (имя изменено - прим. авт.).

Родители не собирались оставлять случившееся с их ребёнком безнаказанным и написали заявление в полицию.

— Участковый сказал, что дело передали в административную комиссию и хозяин будет оштрафован. Но мы не хотим, чтобы рядом с нами жили опасные дикие животные. Это может закончиться ещё более плачевно однажды. Она выглядит как каракал, степная рысь, это сильное, крупное животное, — говорит обеспокоенная мама.

Семья собирается подавать в суд на владельца крупной дикой кошки, они хотят добиться передачи животного в питомник или заповедник, чтобы их дочери больше не угрожало опасное соседство.