В Москве открылись ещё два резервных госпиталя для больных коронавирусом

Заболевших коронавирусом в столице, как и во всем мире, становится больше с каждым днём. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболевших коронавирусом в столице, как и во всем мире, становится больше с каждым днём. В стационарах Москвы на инфекционные койки попадают более тысячи человек в сутки. Уже открылись резервные госпитали в экспоцентре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское". Хотя, по оценке властей, горожане стараются внимательнее и ответственнее относиться к действующим ограничениям.

"Около миллиона человек перешли на удаленную работу, большинство пожилых москвичей стараются соблюдать домашний режим, - сказал сегодня, 19 октября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии резервного коронавирусного госпиталя в перепрофилированном автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе. - В общественном транспорте стало почти на 40% свободнее, что серьезно уменьшает риск заражений.

Тем не менее ситуация остается крайне сложной. За неделю количество ежедневных госпитализаций увеличилось с 1000 до 1250. Мало у кого из москвичей не болеют знакомые. Очевидно, что мы переживаем серьезный, сопоставимый с весенним, пик заболеваемости ковидом. Поэтому приняли решение запустить еще два коронавирусных резервных госпиталя - в АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Прошу всех горожан беречь себя и близких".

По его словам, госпитали на Каширском шоссе и ВДНХ на 3,5 тысячи мест подготовили к работе весной этого года. Их оснастили всем необходимым для спасения больных - современными аппаратами ИВЛ и высокоточными томографами, лекарствами, лабораториями для исследования анализов.

ЧЕМ ПОМОГУТ

1. В госпитале в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе:

- 1 818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии;

- современное медицинское оборудование, включая 7 аппаратов УЗИ, 67 аппаратов ИВЛ и компьютерный томограф системы AIRO – передвижной аппарат, обеспечивающий высокоточную диагностику;

- лаборатория на 2,5 - 3 тысячи проб в сутки;

- больничные палаты с мебелью, кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой. У каждой койки установлен индивидуальный клапан подачи медицинских газов;

- медперсонал работает с помощью планшетов, подключенных к системе ЕМИАС. Для сотрудников и пациентов на территории госпиталя работает беспроводной Wi-Fi.

2. В коронавирусном стационаре в павильоне № 75 ВДНХ:

- 1 707 инфекционных коек и 72 койки интенсивной терапии;

- современное медицинское оборудование, включая 7 аппаратов УЗИ, 72 аппарата ИВЛ, мобильный и интраоперационный компьютерные томографы;

- лаборатория на 4 тысячи проб в сутки;

- полностью оснащённые палаты так же, как в госпитале в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе.

КОГДА НАЧНУТ РАБОТАТЬ

Коронавирусный комплекс в АТЦ "Москва" принимает пациентов уже с сегодняшнего дня, 19 октября. Для родственников ежедневно с 8.00 до 21.00 работает кол-центр. Узнать о самочувствии пациентов можно по телефону горячей линии – 8 (495) 870-72-91.

Сегодня же начинает работать и коронавирусный госпиталь на ВДНХ.

ЦИФРЫ

Всего в Москве сегодня развернуто более 15 тысяч коек для лечения больных коронавирусом в городских, федеральных и частных медицинских учреждениях, резервных госпиталях и родерах.

По данным на 17 октября лечение в стационарах проходят 9 499 пациентов, в том числе порядка 500 пациентов госпитализировано в резервных госпиталях в Сокольниках и Крылатском.