Москвичей пилят «барической пилой»: В столицу пришел мощный балканский циклон

Бабье лето в столице официально кончилось Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бабье лето в столице официально кончилось – об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд:

- В 2020-ом году бабье лето оказалось длительным, теплая погода стояла почти до середины октября – это редкость, - отметил метеоролог. – Так что возвращения теплыни в этом году ждать уже не стоит.

На смену осеннем солнцу пришел мощный балканский циклон, который принес с собой ливни, мокрый снег и колебания давления. Именно они могут стать причиной недомогания многих горожан на этой неделе. Атмосферное давление будет колебаться от 736 мм рт. ст. до 759 мм. рт. ст. Такие перепады образуют так называемую барическую пилу (потому что график выглядит как зубья ножовки), которая может спровоцировать головные и сердечные боли, ощущение усталости и проблемы с концентрацией внимания.

Подготовиться стоит и к температурным перепадам. Во вторник и среду ожидается до +4 градусов днем и около 0 ночью, дожди могут сменяться мокрым снегом. А вот в пятницу будет до +13, и это при переменной облачности.

- К концу недели вторжение холодного воздуха с Арктики сменится атлантическим теплом, однако, такой теплой погоды, как в начале октября, уже не ждите, – предупреждает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. – На следующей неделе дождей станет меньше, и ожидается от +7 до +10 градусов.