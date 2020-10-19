Мошенники, счета и проблемы с соседями: как выживать в квартире во время коронавирусных ограничений

Разбираемся с ситуациями, которые могут произойти с теми, кто сидит дома круглые сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие москвичи сейчас сидят дома из-за пандемии. У старшеклассников началась дистанционка. Родители - на удаленке. Бабушки и дедушки - на домашнем режиме. А тут соседи неожиданно затеяли ремонт. Ещё и в дверь кто-то звонит, якобы с проверкой газовой плиты. Без паники!

Разбираемся с разными ситуациями, если вы или пожилые родственники в своей квартире почти безвылазно круглые сутки.

Ситуация 1.

Стенка на стенку

- У дочки сорвался урок английского в скайпе, а у меня - совещание в зуме, - возмущается в мобильник деловая дама на весь двор.

Знакомая проблема: в доме этажом ниже или выше - ремонт. Каждый день соседи сверлят и стучат. Весной во время массовой самоизоляции по указу Собянина временно сократили ремонтные часы в жилых зданиях столицы. Тогда разрешалось расчехлять дрель и молоток строго в будни с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. А в остальное время - ни-ни! Но продолжает ли действовать это правило сейчас, когда пришлось опять самоизолироваться?

Что делать: оказывается, на весенние запреты уповать бесполезно. Теперь ремонт в квартирах вновь разрешается делать в прежние доковидные часы.

- Ограничения времени работ по перепланировке помещений в многоквартирных домах, введенные указом мэра № 12-УМ в марте этого года, были отменены в июне указом мэра № 68-УМ, - объяснили "Комсомолке" в Мосжилинспекции. - Сейчас при перепланировке помещений в многоквартирных домах работы можно проводить с 9 до 13 и с 15 до 19 часов, за исключением воскресенья и нерабочих праздничных дней согласно части 1.1 статьи 2 Закона г. Москвы от 12.07.2002 № 42. Кроме того, эти ограничения не действуют в течение 1,5 лет со дня ввода дома в эксплуатацию.

Если соседи нарушают, то о ремонтном беспределе можно сообщить в Мосжилинспекцию (через электронную приемную на сайте - mos.ru/feedback/reception), а также в свою управляющую компанию.

Теперь ремонт в квартирах вновь разрешается делать в прежние доковидные часы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация 2.

Без воды ни туды, ни сюды

В квартире вдруг вырубился свет или отключили воду. Не волнуйтесь, даже если не успели оплатить квитанции, то во время пандемии вас не оставят за долги без домашних удобств. Такое решение принято федеральным правительством. Запрет на "отключку" должников по коммунальным услугам действует до 1 января 2021 года.

Что делать: скорее всего, в доме авария или капремонт у соседей. С жалобой можно звонить в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).

Если в одной из квартир обычный плановый ремонт коммуникаций, то жильцов должна предупредить управляющая компания. За день до этого в объявлении на дверях подъезда обычно указывают дату и время "отключки".

По правилам горячую воду без всяких перерасчётов могут отключать не более чем на:

- 10 суток раз в год во время ежегодных профилактических работ;

- 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- 4 часа единовременно;

- 24 часа при аварии на тупиковой магистрали.

Холодную воду единовременно разрешается отключить максимум на 4 часа.

Без света в квартире могут продержать по правилам не более 2 часов, если есть резервный источник электричества.

Если все сроки затянулись, то можно требовать у своей управляющей компании перерасчёт.

Ситуация 3.

"Откройте, проверка утечки газа!"

По подъездам ходят "лжегазовики" и впаривают жильцам втридорога несертифицированные или вышедшие из строя газовые приборы, а также бесполезные датчики контроля. Часто без сертификатов берутся проверять и ремонтировать газовые нагреватели и плиты.

Что делать: не спешите впускать визитеров в квартиру. Сотрудники Мосгаза могут появиться на вашем пороге только по вашей же заявке. О своём плановом и внеплановом визите реальные газовики сообщают заранее несколькими способами:

- через объявления на дверях подъездов домов;

- в уведомлениях в почтовых ящиках жильцов;

- с помощью графика технического обслуживания газовых сетей в доме на официальном сайте Мосгаза в разделе "Населению".

- Специалисты столичного газового хозяйства не оказывают платных услуг во время проверки, - уточнили в Мосгазе. - Этим обычно занимаются лжегазовики. Если сомневаетесь, тогда можно уточнить информацию о проверке в вашем доме в своей управляющей компании или в Мосгазе с мобильника по номерам 104 или 112 (добавочный 04), а также с домашнего телефона на "горячей линии" - (495) 660-20-02.

Не спешите впускать визитеров в квартиру. Фото: Shutterstock

Ситуация 4.

"Дезинфекцию заказывали?"

В дверь звонят люди в белых одеждах "космонавтов". Якобы санитарные врачи пришли для проверки и дезинфекции от коронавируса.

Что делать: если вас официально заранее не предупреждали о визите врачей или сотрудников санэпидслужбы, тогда дверь незванным гостям можно вообще не открывать.

- Выезд в квартиру проводится после предварительного согласования с жителями по телефону, - объяснили в столичном управлении Роспотребнадзора. - Если в квартиру позвонили люди в спецодежде, то рекомендуется попросить их предъявить документы, подтверждающие их принадлежность к дезинфекционной службе. Сотрудники дезслужбы могут заходить в квартиры граждан только с их согласия при предъявлении служебного удостоверения.

Ситуация 5.

"Срочно покупайте новый водосчетчик"

Вам в почтовый ящик закинули извещение о немедленной замене и покупке водосчетчика. Ещё и по телефону звонят с такими же требованиями. Мол, просрочили вы поверку прибора. Теперь грозят штрафы, пени, повышенный тариф за воду и прочие непредвиденные огромные расходы.

Что делать: ничего покупать и менять не надо, тем более, срочно. Коммунальщиков во время пандемии обязали принимать у москвичей показания неповеренных счётчиков. Временные правила из-за ситуации с коронавирусом утверждены постановлением правительства РФ.

"Жители могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года, если срок действия предыдущей истек после 6 апреля 2020 года, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания таких счетчиков. Это решение принято, чтобы сократить риски заражения коронавирусом при проведении поверки приборов. Но после снятия ограничений поверку необходимо будет провести".

При этом штрафы и пени с горожан брать не будут. А плату за коммунальные услуги станут считать по действующим тарифам. Жители по-прежнему должны вовремя передавать данные счетчиков для корректного заполнения платежки за квартиру.

Как правило, водосчетчику достаточно сделать поверку в нужный срок. Эту дату указывают на квитанции за квартиру и в личном кабинете на mos.ru. А покупать новый прибор каждый раз вовсе необязательно. Обычно на такие немаленькие траты жильцов раскручивают частные фирмы, рассылая рекламные извещения.

Что касается электросчётчиков, то с июля этого года за них отвечают энергокомпании. "По новым требованиям с потребителя снимается ответственность за обслуживание и поверку приборов учета электричества, - объяснили в столичном управлении Роспотребнадзора. - Остается только обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в его зоне ответственности. Например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом".