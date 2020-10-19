«Ты урод, давай умирай!»: Сиделка из Узбекистана избивала 90-летнюю бабушку

Полицейские выяснили, что сиделка систематически избивала свою подопечную. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с заявлением обратился 50-летний москвич Кирилл Владимирович. Он рассказал, что его 90-летняя бабушка Жанетт подвергается истязаниям со стороны сиделки из Узбекистана.

История начиналась еще шесть лет назад. Бабушка Жанетт тяжело психически больна, вставать сама не может - лежачая, ей нужен был круглосуточный уход. Родственники наняли частную сиделку Гулнозу. Та стала приходить в квартиру на Мичуринском проспекте. Надеялись, что она помогает их бабушке – умывает, кормит и заботится.

Во время визитов родственников Жанетт Андреевна стала жаловаться, что сиделка ее бьет. Что она не хочет больше ее видеть. Разговоры с Гулнозой были. Та прикидывалась «невинной овечкой» и говорила, что бабушка не так ее поняла.

Для выяснения подробностей родственники установили в квартире маленькую камеру и стали следить, как сиделка помогает бабушке. И пришли в ужас, когда увидели, как помощница бьет их родного человека. Так, что трясется кровать.

- Сколько раз сказала, урод! Умирай, урод! Вот так лежи. Я сказала: «Вот здесь лежи». Опусти руки.

- Опустила, - тихо отвечала женщина.

- Язык держи!

Родственники 90-летней бабушки Жанетт наконец-то осознали, что та говорила об издевательствах. И написали заявление в полицию.

- Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 42-летнюю женщину, работавшую сиделкой, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке. В результате проверочных мероприятий информация нашла подтверждение, - рассказали в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что сиделка систематически избивала свою подопечную.

- Как вы ухаживали за женщиной? – спросили на допросе.

- Нормально ухаживала. Шесть лет, - сказала сиделка Гулноза.

- А почему вы в полиции оказались?

- День-два она не спала. Я тоже хотела отдыхать. Я ей сказала: «Жанна, спите. Я тоже буду немного отдыхать». Но она кричала: «Помогайте, помогайте». Руки я всегда ей повязывала. И внук знает об этом.

ОФИЦИАЛЬНО

- Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.