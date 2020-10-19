В Москве задержали отца, чуть не задушившего четырехлетнюю приемную дочку

В настоящее время мужчина, в семье которого находился ребёнок, задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти два года четырехлетняя Алина* (имя изменено - прим. авт.) прожила в семье приемных родителей из Москвы. О том, что творилось с ребенком, стало известно в минувшую пятницу, 16 октября, когда в детском саду воспитатели заметили множество синяков на теле малышки.

- Меня хотел задушить папочка, - заявила девочка воспитателям, которые сразу вызвали скорую и полицию.

В итоге в понедельник, 19 октября, был задержан ее приемный отец.

- В настоящее время мужчина, в семье которого находился ребёнок, задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице. В ближайшее время ее опросят следователи. А пока малышка активно общается с врачами. По словам ребенка, отец регулярно ее бил, царапал и даже кусал. И это не детские фантазии. Слова подтверждают травмы на теле малышки.

Напомним, в приемную семью Алина попала в 2018 году. Пара оформила опеку над девочкой, мать которой лишили родительских прав за попытку убийства ребенка. Родная мать чуть не выбросила Алину в окно в 2018-м году. Проблемы в новой семье начались год назад, когда у приемных родителей появился родной ребенок.

Приемную маму уже опросили следователи. Женщина уверяет, что ничего не знала о жестоких методах воспитания мужа. Но на слово ей, конечно, никто не поверит. Она тоже в списке подозреваемых.

- Возбуждено два уголовных дела по статьям 117 УК РФ «Истязания несовершеннолетнего» и 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.