Реконструкция станций МЦД в Москве: Над Долгопрудной парит дирижабль

Платформа для электричек превратилась в комфортный пригородный вокзал. Фото: stroi.mos.ru

В столице продолжается масштабная реконструкция станций Московских центральных диаметров (МЦД). На первых двух линиях строятся новые станции и обновляются уже действующие.

Сегодня, 19 октября, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "РЖД" Олег Белозёров открыли после реконструкции станцию Долгопрудная МЦД-1 "Белорусско-Савёловский".

"Из-за перехода большинства работников на удаленку число пассажиров МЦД за последние недели значительно снизилось, но это временное явление, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии обновлённой станции. - После победы над коронавирусом популярность МЦД будет расти очень быстрыми темпами. Именно поэтому мы ни минуту не приостанавливаем работу по модернизации железнодорожной инфраструктуры. В этом году на Московском транспортном узле будет завершено строительство или реконструкция порядка 15 станций. Это значит, что в Москве и ближнем Подмосковье за год появится 15 современных вокзалов с максимумом комфорта для пассажиров".

ЧТО СДЕЛАЛИ

Станция Долгопрудная МЦД-1 находится на границе одноимённого города Московской области (более 116 тысяч жителей) и московского района Северный (39 тысяч жителей). Рядом разместился один из лучших вузов России – МФТИ.

Раньше Долгопрудная была типичной остановкой пригородных электричек с двумя обычными платформами без навесов и пешеходным настилом.

После реконструкции станция превратилась в современный пригородный вокзал с такими удобствами:

- 2 современные платформы с навесами на всю длину, защищающие пассажиров от дождя, снега и солнца;

- наземный пассажирский вестибюль с 21 турникетом, туалетными комнатами, динамической системой навигации;

- 8 эскалаторов и 4 лифта.

Здесь также обустроят удобный подъезд для общественного транспорта, стоянки для автобусов и такси. Еще появится двухсторонняя велодорожка длиной 500 метров и пешеходная зона. В следующем году планируют завершить установку шумозащитных экранов.

ФИШКА

Над входом в вестибюль Долгопрудной парит подвешенная к потолку модель дирижабля, окрашенная в фирменный цвет D1 "физалис", с логотипом диаметра на хвостовом оперении. Воздушное судно отсылает к истории города Долгопрудный. До октября 1937 года он носил имя "Дирижаблестрой" по расположенному рядом предприятию по производству дирижаблей (ныне – Долгопрудненское научно-производственное предприятие).

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После отмены действующих ковидных ограничений станцией Долгопрудная смогут пользоваться 18,3 тысяч пассажиров в сутки. К 2025 году - до 22 тысяч человек.

Благодаря открытию МЦД-1 жители Долгопрудного и района Северный, ранее ездившие в Москву на машинах, ежедневно смогут сэкономить на дороге до 30 минут.

В часы "пик" интервал движения поездов сократился с 8,5 до 6 минут. Доехать от Долгопрудной до метро "Савёловская" можно всего за 29 минут, а до метро "Белорусская" – за 35 минут.

Кроме того, с помощью новой тарифной системы МЦД пассажир Долгопрудной сэкономит до 5 тысяч рублей в месяц. Например, при поездке до Белорусского вокзала в одну сторону - 47 рублей с бесплатной пересадкой на метро по карте "Тройка" вместо 96 рублей по билету ЦППК + 57 рублей на метро.

ПЛАНЫ

В ближайшие годы на МЦД планируют завершить строительство ещё 7 новых станций, в том числе:

- 3 станции МЦД-1 – Петровско-Разумовская, Дмитровская и Илимская;

- 4 станции МЦД-2 – Марьина Роща, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево.

К 2024 году количество станций на двух диаметрах должно увеличиться до 66, а количество пересадок – до 27.

Помимо этого, реконструкция продолжается на 6 станциях, в том числе:

- на 4 станциях D1 – Тимирязевская, Баковка, Одинцово (2 этап) и Лобня;

- на 2 станциях D2 – Каланчевская и Подольск.

В планах - дальнейшее обновление парка поездов. На МЦД-2 уже ездят современные составы. А на МЦД-1 обновление завершится до конца года. Для этого закупят 330 новых вагонов.