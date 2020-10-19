«Мы не рубим с плеча, но забота о людях - это приоритет»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о новых мерах против ковида

В Московской области вводятся временные меры, которые должны содержать распространение коронавируса. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Начиная со среды и в течение последующих двух недель под запретом окажутся массовые и спортивные мероприятия.

Губернатор выступил с обращением к жителям области, объясняя необходимость таких мер ростом числа госпитализаций ковидных пациентов в среднем и тяжелом состоянии.

«Главное сейчас - это борьба с ковидом, - объяснил Андрей Воробьёв на своих страницах в соцсетях. - Огромную нагрузку испытывает наш здрав, количество и выявленных случаев, и госпитализаций растет. Мы оперативно разворачиваем новые госпитали, чтобы каждый, кто заболел, мог получить своевременные помощь и лечение».

По словам Андрея Воробьёва, по состоянию на утро понедельника, 19 октября, на территории Подмосковья насчитывалось 11 тысяч коек для больных коронавирусом. 8 тысяч из них уже заняты пациентами.

«Чтобы заболевших не стало слишком много, нужно ставить барьеры», - сказал губернатор.

Он отметил, что ограничения не коснутся объектов, от которых зависят доходы жителей Подмосковья.

«Со среды временно закроем музеи. Также устанавливается запрет на массовые мероприятия с участием большого количества людей. Это спорт, развлечения, культура, выставки - все ситуации, когда люди собираются вместе не ради работы и могут заразиться».

При этом Воробьёв пояснил, что профессиональных спортсменов ограничения не коснутся - они могут продолжать тренировки и игры (но при этом сами спортивные соревнования будет проходить без зрителей).

«Мы также ужесточаем контроль за соблюдением масочного режима. В ресторанах, барах, торговых центрах обязательно нужно измерять температуру всем, кто приходит. Будем это контролировать. Делать это несложно, но поможет защитить людей».

Губернатор призвал жителей Московской области ответственно относиться к здоровью окружающих.

«В нашей жизни много событий, которые нам хочется отмечать - с друзьями и близкими. Но сейчас есть опасность, что свадьба или юбилей для кого-то обернутся бедой. Запрещать веселиться мы не можем, это было бы глупо. Решать только вам: провести торжество или все-таки поберечь своих гостей. Мы не рубим с плеча и не закрываем рестораны и предприятия, но стандарты безопасности, забота о людях - это приоритет. За соблюдением будем следить. Прошу всех: будьте максимально ответственны и осторожны».