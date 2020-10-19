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Происшествия

В Москве дизайнерское зеркало убило трехлетнюю дочку акционера «ИС Банка»

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Девочка повисла на огромном зеркале, которые было закреплено на стене. Конструкция не выдержала нагрузки и рухнула на ребенка.

Девочка повисла на огромном зеркале, которые было закреплено на стене. Конструкция не выдержала нагрузки и рухнула на ребенка.

Фото: Александр ГЛУЗ

Днем в понедельник, 19 октября, в службу спасения позвонила мама трехлетней девочки, на которую упало зеркало. Все произошло в элитном жилом комплексе в самом центре столицы. Спасатели прибыли за считанные минуты, но спасать было некого: ребенок умер. Позже выяснилось, что погибшая малышка — дочка акционера «Индустриального сберегательного банка» Олега Чобана. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

- Ведется расследование по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Скорее всего, случившееся — это несчастный случай. Как удалось выяснить «КП», в роковой день малышка была дома с мамой. Девочка повисла на огромном зеркале, которые было закреплено на стене. Конструкция не выдержала нагрузки и рухнула на ребенка. Злосчастное зеркало семья купила около года назад. Это дизайнерское зеркало, стоимостью более 200 тысяч рублей.

- Следователи работают на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили с столичном СК.

ЧППроисшествия: ЧП

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