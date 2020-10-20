За десять лет в Москве открылось около 400 новых школ и детсадов

Новая школа № 2044 в районе Северный. Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столица, как и весь мир, борется сегодня с опасной инфекцией. В непростой ситуации Москва оказалась хорошо подготовленной к преодолению сложных вызовов. С коронавирусом достойно справляется медицина. Пациентам и врачам хватает лекарств, защитных масок и костюмов, сложнейшей диагностической и лечебной техники, свободных коек в больницах. Впрочем, не только в здравоохранении, но и в остальных отраслях город успешно выдерживает удары пандемии.

Многое из того, что было сделано за последние десять лет, позволяет переживать это сложное время легче, чем в большинстве других стран. Масштабные перемены произошли в столице после вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы 21 октября 2010 года. Завтра этому событию исполняется десять лет. Есть повод, несмотря на трудные сегодняшние дни, подвести некоторые итоги.

УЧЕБА ОНЛАЙН ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ

Улучшения за прошедшие годы особенно заметны в одной из важных городских сфер - образовании. Развитие системы позволило запустить технологии дистанционного обучения, которые стали незаменимы в сложных условиях 2020 года. Дети и учителя продолжили уроки онлайн с помощью «Московской электронной школы» (МЭШ). Стартовавший осенью 2016 года проект нацелен на максимально эффективное использование IT-технологий и сервисов для повышения уровня образования.

- Нашей главной задачей является обеспечение качественного образования маленьких москвичей, для того чтобы они в жизни чувствовали себя уверенно, - сказал мэр Сергей Собянин. - Не должны забывать не только об образовании, но и о воспитании: как мы понимаем, сегодняшняя ситуация еще раз нам подсказала, что наши подростки, выходя из стен наших школ, должны быть приспособлены к реалиям жизни.

Для выходов в онлайн в школах работает Wi-Fi и подключена необходимая компьютерная техника. Все учебные заведения пользуются электронными журналом и дневником. Родители могут следить удаленно не только за успеваемостью. С помощью электронных карт и браслетов ученики оплачивают еду в столовой. А взрослые теперь точно знают, что купил ребенок.

С марта 2019 года доступ к библиотеке МЭШ круглосуточно открыт для всех желающих из любой точки мира. Только москвичей среди активных пользователей сервисов и услуг МЭШ сначала насчитывалось около 2,5 миллиона. А в дни вынужденного перехода на дистанционку количество ежедневных обращений пользователей к платформе МЭШ выросло в 2,5 раза по сравнению с началом года и составило 3,5 - 4,5 миллиона в день.

Цифры и факты. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТЕНИЕ И МАТЕМАТИКА - НА ОТЛИЧНО

Грамотность столичных детей не раз за последние годы оценивали международные эксперты. Московские школьники улучшили уровень читательской грамотности и входят в тройку лучших в мире, по математической - в пятерку, а по уровню естественно-научной грамотности - в шестерку. Такие результаты озвучены в исследовании, проведенном в 2018 году Международной программой по оценке образовательных достижений учащихся The Programme for International Student Assessment (PISA).

«PISA - это одно из основных исследований по оценке качества образования на международном уровне, - отметил ранее министр просвещения России Сергей Кравцов. - Результаты Москвы очень высокие. Столица обошла прежних признанных лидеров: Финляндию, Канаду, Южную Корею. Надеюсь, что опыт Москвы будет полезен другим регионам».

Оценки международных экспертов подтверждаются и успехами выпускников столичных школ. С каждым годом становится больше учеников 11-х классов, набравших в сумме 220 баллов и более на трех экзаменах ЕГЭ. Растет и количество москвичей-первокурсников, зачисленных на бюджетные места в вузах.

ЗНАНИЯ НА ПРОКАЧКУ

Учиться в Москве можно не только в школе или колледже. В общегородском проекте «Город как школа» кружки и секции для детей проводятся в музеях, театрах, парках, частных компаниях, на предприятиях, в социальных и научных учреждениях. Свои знания желающие прокачивают с помощью дополнительного и предпрофессионального образования.

Юным москвичам доступны программы по всем направлениям - техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому. При этом большая часть занятий во всех кружках - 83% - проводится на бесплатной основе. С 2013 года каждый московский родитель может записать своего ребенка в секции и кружки дополнительного образования через интернет. Онлайн-запись также действует в школу, детсад, на льготную путевку для детского отдыха.

С 2018 года можно получать знания в инженерных, медицинских, курчатовских и IT-классах. Фото: Денис ГРИШКИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 2018 года в школах действуют инженерные, медицинские, курчатовские и IT-классы. Для старшеклассников создается новое образовательное пространство, приближенное к вузовскому. Это и лаборатории, и большие лекционные аудитории - территории для групповой и индивидуальной работы.

Классные наши

Учителям московских школ не только повышается зарплата, но еще и выдаются гранты. С ноября 2017 года разработана новая система грантов мэра Москвы за вклад в развитие МЭШ. Лучшие педагоги получают от 50 до 300 тысяч рублей в зависимости от личных достижений.

Наука в столице уже давно не в загоне. Молодые ученые с выдающимися открытиями и ноу-хау в медицине, экономике, физике, химии и других направлениях награждаются премией правительства Москвы.