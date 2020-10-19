В Москве после укуса осы умерла один из лидеров партии «Зеленые»

Александра Аставина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рано утром в понедельник, 19 октября, в квартиру одного из лидеров российской экологической партии «Зеленые» , Александры Аставиной, в районе Измалово в Москве, приехали врачи скорой. Женщине стало плохо после укуса осы, и увы, спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок. По словам коллег, женщина страдала аллергией на укусы животных. Оса попала в квартиру через открытое окно и укусила активисту в тот момент, когда женщина пила сок.

- Молодая, красивая, жизнерадостная, общительная, любящая жена и мама. Саша ушла внезапно и нам до сих пор не верится в случившееся. Мы скорбим вместе с близкими, - выразили соболезнования в пресс-службе партии «Зеленые». - Очень активная, общительная и принципиальная, Александра любила говорить: Я - "зелёная" с детства! И это чувствовалось во всем: и в образе ее жизни, и в способности защищать природу и отстаивать права людей и животных, и в ее экологическом патриотизме.

Александре Аставиной было всего 39 лет. Она пришла в партию в 2007 году, после успешно проведенной избирательной кампании "зелёных" в Самарской области. Долгое время она возглавляла пресс-службу партии. С 2016 по 2019 годы была Председателем Совета регионального отделения Партии в городе Москва. В последние годы Александра была членом центрального Совета партии.