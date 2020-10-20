В Москве все активнее расходуют трафик с мобильных: на что пользователи тратят гигабайты

Середина 2020 года ознаменована новым рекордом в мире диджитал. Причастен к этому каждый из нас. Трафик сотовых сетей за первый квартал года превысил 5 млрд гигабайт. Это колоссальная цифра приводится в отчете Минкомсвязи. Потребление интернета на смартфонах и планшетах выросло в полтора раза.

Известный факт — треть своей жизни человек спит. А к 2020 году вторую треть жизни мы проводим в интернете — 100 дней в году в среднем. Такова статистика международной исследовательской компании We Are Social. Усомниться в ней сложно.

— Экраны смартфонов становятся больше, контент — тяжелее. Видео более качественными и люди хотят их смотреть в высоком разрешении на телефоне. Статистика не удивляет, а лишь доказывает большую цифровизацию всех сторон жизни. Телевизор заменил YouTube, поход в магазин — приложение доставки. Общение в мессенджерах возможно с человеком в любой точке мира и людям будет сложно отказаться от этих привычек, — объясняет интернет-маркетолог Валерия Павлова.

На что уходят 100 дней в году — отвечает то же исследование от We Are Social. Во-первых, больше половины всего трафика в Москве — с мобильных устройств. Во-вторых, тройка лидеров-приложений, которая потребляет эти гигабайты, выглядит так: мессенджеры, соцсети и развлекательные приложения с контентом. То есть Instagram, TikTok, сервисы с подкастами и роликами. Сказать, что это плохо — значит напрасно брюзжать в пустоту. Сегодня — все это часть нашей жизни.

Оставаться всегда онлайн поможет МТС. Оператор запустил акцию: абоненты получают в два раза больше гигабайт, минут и сообщений есть покупают SIM-карту через интернет-магазин shop.mts.ru. Вот как это работает.

Минуты, SMS и гигабайты увеличиваются на три месяца

Например, новым абонентам тарифного плана «Тарифище» в Москве будет доступно 100 ГБ интернета, 1400 минут и 1400 SMS. На тарифе Мой Smart — 20 ГБ, 800 минут и 800 SMS. Дополнительные пакеты подключаются автоматически в день активации SIM-карты. По истечению срока акции опция отключается автоматически.

Пользователи могут заказать SIM-карту с доставкой на дом

Важная услуга во время пандемии. Курьер привезет SIM в течение одного дня и бесконтактно передаст заказ. Доступна опция срочной доставки за несколько часов. Можно воспользоваться самовывозом из любого магазина МТС. Активировать SIM-карту можно в любое время без посещения офиса оператора при помощи специального приложения МТС Абонент, которое доступно для скачивания на iOS и Android.

Акция продлится до 30 декабря 2020 года

Предложение действует для новых абонентов, заказавших SIM-карту с тарифом «Тарифище» и Мой Smart через интернет-магазин МТС.