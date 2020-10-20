Почему в супермаркеты «Слата» пускают только в масках. Фото: ООО «Маяк»

С ростом заболеваемости COVID-19 ситуация привела к тому, что в магазины можно зайти, только надев защитную маску. Благо, во многих торговых точках есть возможность приобрести этот ходовой в нынешнее время товар. Почему же были приняты такие меры и насколько они законны? «Комсомольская правда» задала вопросы представителям группы компаний «Слата».

- Компания руководствуется указом губернатора Иркутской области, согласно которому юридические лица обязаны исключить вход граждан без масок в помещения, - пояснила руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова. - Также есть обращение Роспотребнадзора к торговым организациям, где говорится, что запрет на посещение магазинов без масок не может и не должен рассматриваться как ущемление прав потребителей.

В компании также подчеркнули, что торговая сеть не вправе игнорировать указ губернатора. Согласно федеральному законодательству, органы власти субъектов устанавливают обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности, за несоблюдение которых предусмотрена административная ответственность, в том числе штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Как отмечают юристы, указ губернатора не нарушает конституционные права и свободы граждан, так как они могут быть ограничены федеральным законом, если это необходимо в целях защиты здоровья граждан. Указы главы региона также не нарушают права потребителя и не имеют цели ограничить доступ к товарам первой необходимости.

Что касается непосредственно масок, то торговая организация должна создать условия для их приобретения: установить цены на средства защиты не выше рыночных и по возможности вручать маски бесплатно отдельным категориям граждан. При этом обязанности предоставлять посетителям маски бесплатно действующим законодательством не предусмотрено.

Фото: ООО «Маяк»

Если человек отказывается надевать маску в магазине, не готов его покидать и продолжает покупки, то по федеральному законодательству к нему могут быть применены меры административного воздействия: предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей. Сотрудники магазина вправе обратиться в правоохранительные органы, чтобы они составили протокол об административном правонарушении.

Если этот же человек считает предложение купить маску вымогательством, то он опять-таки не прав. Такое предложение нельзя назвать противоправным. Оно обусловлено необходимостью соблюдать установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности и обязанностью торговых организаций создать условия для того, чтобы люди носили маски, в том числе и путем их продажи.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности тоже предусмотрена ответственность. Штрафы для граждан составляют от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс., для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

- Компания «Слата» призывает всех и каждого задуматься о сохранении здоровья. Мы не преследуем цели ограничить права и свободы человека, а следуем букве закона и стараемся защитить наших покупателей от распространяющейся инфекции, - отметила Яна Абалымова.