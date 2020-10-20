Дождались первого снега: пока москвичи публикуют видео, синоптики обещают потепление

Пока москвичи публикуют видео, синоптики обещают потепление Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В столице первые снежинки заметили еще в субботу, а 20 октября в соцсетях москвичи стали выкладывать новые видео, на которых зеленая трава и машины покрываются белым снегом.

- Около 12.00 снег наблюдался только на севере Московской области, в столице – отголоски. На высоте 1,5 км температура порядка -5 градусов, это фракция снега, он небольшой, появляется только в воздухе, на землю не ложится, потому что земля еще достаточно теплая – сразу тает, - рассказала «КП» Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

По словам синоптика, днем наблюдается холодный фронт. Не исключено, что в вечерние часы будет около 0 градусов. Ночь с 20 на 21 октября будет самой холодной, продолжится небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

- Есть условия для гололедицы. Те осадки, которые сейчас идут, в большей степени испаряются из-за сильного ветра. Не будет той влаги, которая может замерзнуть при отрицательной температуре, но тем не менее условия для гололедицы существуют – город же еще и моют, дезинфицируют, что тоже дополнительная влага, - говорит Татьяна Позднякова.

Тем временем, москвичи радуются первым снежинкам. В соцсетях появилось много видео, где летит снег на фоне желтых деревьев, падает на зеленую траву. Некоторые даже стали снимать ботинки, чтобы пройтись по снегу. Но его так мало, что делать съемку нужно очень быстро.

- Снег есть, но уже и нет. Главное - успеть снять, - написал под видео Михаил.

- Первый снег каждый раз случается неожиданно, как бы его не ждали, и каждый раз словно впервые в жизни, - написал в соцсетях Александр.

Прогноз

К выходным потеплеет, снег ждать в ноябре

- Произойдет постепенное повышение температуры. В пятницу мы уже будем находиться в теплом атлантическом циклоне, и температура будет выше +10 градусов. Так же тепло будет в субботу, но в воскресенье уже будет около +5 градусов, - говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

- А когда пойдет снег?

- Скорее всего снег будет в первых числах ноября.