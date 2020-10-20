Столичный бум на SIM-карты в интернет-магазинах

Пандемия стала главным драйвером роста рынка электронной коммерции, а сервисы доставки продолжают стремительно расти и после снятия ограничений. По данным ретаргетинговой компании Criteo, 61% россиян благодаря опции быстрой и бесплатной доставки будут продолжать совершать покупки в магазинах, которые открыли для себя во время карантина.

Tele2 фиксирует сохранение позитивного тренда онлайн-продаж во втором полугодии 2020 года. Так, в сентябре в столичном регионе число активаций SIM-карт, заказанных в интернет-магазине оператора с опцией доставки, увеличилось на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 29% год к году.

Оператор сфокусировался на развитии цифровых каналов розничных продаж, выходя за пределы собственных платформ и укрепляя партнерские отношения. Этой осенью компания запустила продажи SIM-карт в электронном дискаунтере «Ситилинк». Теперь при заказе смартфона, планшета или «умного» устройства на сайте магазина цифровой техники клиенты смогут добавить в корзину SIM-карту для подключения гаджета.

Кроме того, в июле оператор вывел подключения на Wildberries – здесь клиент может одновременно заказать товары из разных категорий, и телеком-продукты не стали исключением. С начала запуска количество заказов SIM-карт оператора в крупнейшем российском онлайн-ретейлере выросло на 192%, в сентябре этот показатель увеличился на 36% по сравнению с августом.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Мы делаем ставку на синергию онлайна и офлайна, выстраивая экосистему вокруг обслуживания клиентов. Для рынка это не просто хороший кейс, это новый тренд развития экономики. Сегодня клиент Tele2 может выбрать номер и заказать его домой в интернет-магазине оператора или партнера, самостоятельно без помощи продавца взять SIM-карту в салонах Tele2 или приобрести в магазине у дома. При этом мы отмечаем, что офлайн-каналы не теряют своей популярности на фоне стремительного роста сегмента электронной коммерции – число успешных MNP-портаций в точках продаж продолжает демонстрировать позитивную динамику».

Для клиентов Tele2 доступна опция самостоятельной регистрации SIM-карты в приложении «Мой Tele2». Подсказки интерфейса приложения помогут абоненту пройти регистрацию: отсканировать штрихкод SIM-карты, сделать селфи, правильно сфотографировать паспорт.