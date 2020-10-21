Целесообразно ли вкладываться в недвижимость при пандемии: застройщик ответил на пять ключевых вопросов

Курс рубля вот уже несколько месяцев подряд уступает позиции доллару и евро, от экономистов звучат тревожные прогнозы: новые санкции в отношении России, результаты президентских выборов в США, ограничения из-за «ковида» - все это подрывает стабильность рубля.

Таким образом от покупки иностранной валюты в настоящий момент лучше отказаться. Хранить средства под «подушкой» тоже не самый правильный вариант. Не нужно быть экономистом, чтобы понять - через год-два их «съест» инфляция.

Целесообразно ли вкладываться в недвижимость при пандемии? Чаще всего эксперты настаивают на положительном решении, но подчеркивают: есть масса факторов, которые могут сделать покупку как очень выгодной, так и привести к обратному результату.

Вопрос №1: Недвижимость упадет в цене?

Даже отправляясь в магазин за картофелем и хлебом, мы смотрим на цену товара, что уж говорить про недвижимость. Прайс на квадратные метры, несмотря на все потрясения рынка, не откатывается к значениям десятилетней давности, и ждать кардинальных перемен не стоит.

- Чтобы не говорили, объективно нет никакой природы для снижения цены на жилье. Существует проектное финансирование, которое в принципе не предусматривает такое понятие, как снижение цены. Изначально банк формирует и согласовывает застройщику финансовую модель. Она очень жесткая и не подлежит обсуждению, - делится внутренними тонкостями директор по продажам ГК «Инград» Константин Тюленев.

У стройки, как у любого продукта, есть понятие себестоимости, растут цены на горюче-смазочные материалы, необходимые для работы техники, дорожает цемент, арматура и стройматериалы.

Константин Тюленев, директор по продажам ГК «Инград»

- В большей степени ценообразование на долларе и евро. Соответственно, растет курс, с ним увеличивается отпускная стоимость. Обратного процесса, к сожалению, тоже не бывает. Получается простая формула: стабильный рост цен на материалы + небесплатные земельные участки = постепенное подорожание. Так что сейчас самое удачное время для вложений, в будущем ценник на жилье будет только расти, - заключает специалист рынка недвижимости.

Вопрос № 2: Вторичка или новостройка, Москва или Подмосковье?

Ответ на этот вопрос не так однозначен. Смотря какая вторичка и где она расположена, сразу же оговариваются эксперты. Если речь идет о «сталинке» или «хрущевке», то, безусловно, выбор нужно делать в пользу новостройки.

- Сколько бы не стоило вторичное жилье, клиент автоматически входит в зону капитальных затрат на ремонт. Чтобы жить спокойно, нужно менять трубы и коммуникации, делать экспертизу электропроводки. Все это глобально и дорогостояще. Новостройка избавляет от этих забот, плюс современная развитая инфраструктура, школы, детские сады и спортивные площадки, - резюмирует Константин Тюленев.

Если рассматривать покупку жилья не для личного проживания, а как инвестицию, то и здесь лидируют новостройки. Они являются более ликвидными и выгодными объектами в плане финансовых вложений.

- Покупать жилье в Московской области предпочитают жители регионов, в лидерах Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Норильск. Если говорить про наш портфель, то особой популярностью пользуются многоквартирные дома в Одинцове, Мытищах, Пушкине. Прирост продаж по ним порядка 30%. Москву и ТиНАО рассматривают жители Подмосковья, - отметил продажник.

Вопрос №3: Что будет, если отменят льготную ипотеку?

Льготная ипотека под 6,5% годовых стала доступна летом 2020 года и была призвана не дать рухнуть строительному рынку России. Взять кредит на таких условиях мог каждый житель страны: наличие гражданства РФ – обязательное условие. Максимальная сумма займа для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 8 млн рублей, по другим регионам – 3 миллиона рублей.

Банковская система подключилась к программе практически молниеносно. Эффект не заставит себя долго ждать, даже самоизоляция не смогла помешать.

Сейчас решается вопрос продления дешевой ипотеки на 2021 года, «за» выступают в Госдуме, Совете Федерации и Минстрое, и даже президент поддержал эту инициативу. Застройщики тоже признают: мера не была номинальной, позволила сохранить рабочие места, вывести на рынок новые объекты.

- Думаю, программа в том или ином виде останется. Ипотека стимулирует спрос на недвижимость, строительная отрасль увеличивает объемы, дает много рабочих мест как на стройке, так и на производстве материалов. Проигравших в этой истории нет, - рассуждает директор департамента финансов компании ГК «Инград» Петр Барсуков.

Если же льготная ипотека завершит свое действие в ноябре или в конце года, как и планировалось изначально, то спрос на жилье пойдет вниз.

Петр Барсуков, директор департамента финансов компании ГК «Инград»

- Покупателю будет сложно решиться на сделку сугубо эмоционально. Кто-то еще вчера брал ипотеку под шесть процентов, сегодня заплатить больше морально тяжело, - рассуждает финансист.

Но, по его прогнозу, краткосрочный негативный момент, отрасль преодолеет достаточно быстро, так как появятся новые варианты, как сэкономить на кредитной ставке.

Вопрос №4: Можно сэкономить с нулевой ипотекой от девелопера?

В борьбе за покупателя, продавцы идут на отчаянные шаги, например, предлагают собственную ипотеку под ноль процентов годовых. Это реальная возможность сэкономить или бесплатный сыр в мышеловке?

Увидев такое предложение, не стоит бросаться в омут с головой, нужно тщательно все взвесить и просчитать. Первым делом, проверить на который срок распространяется нулевая процентная ставка.

Она не может действовать на весь период кредита, тогда застройщику невыгодна сделка. Скорее всего, это короткий период на один-два года или до заселения жилого комплекса. После тариф вернется к рыночным 8 – 8,5 процентам.

- В первую очередь, это реклама и маркетинг. Застройщик может предложить любую программу, но она в основном всегда связана с банками. Тем не менее, экономия при таких условиях очевидна. Первый год-два мы платим проценты за пользование кредитом, - рассуждает наш эксперт в области продаж недвижимости.

Если от суммы ипотеки «отнять» срок, пока действует нулевая ставка, то получится экономия примерно по 10 процентов от каждого ежемесячного платежа.

Непосредственно, у «Инграда» объект с подобными «сладкими» условиями появится на рынке в начале 2020 года, а значит, есть хорошая возможность сэкономить на покупке недвижимости.

Вопрос №5: Что изменится на строительном рынке через один - два года?

Внешние условия приведут к укрупнению строительного рынка, малые и несистемные застройщики, скорее всего покинут отрасль, так как не смогут выжить в новых обстоятельствах.

- Также это поспособствует росту конкуренции между крупными девелоперами на московском рынке, который является самым ликвидным и маржинальным на территории всей России и Восточной Европы. И с точки зрения приобретения жилья, и с точки зрения инвестирования, - отметил Петр Барсуков.

При самом плохом сценарии, если отменят льготную ипотеку, а платежеспособность россиян не позволит приобретать недвижимость, произойдет затоваривание рынка. Но даже это не обеспечит снижение цен, так как внутри отрасли нет статей расходов, которые можно сократить.

Отсутствие новых жестких ограничений по COVID-19 и сохранение программы льготного кредитования поведет строительную отрасль по позитивному сценарию. В борьбе за покупателя застройщики будут готовы предложить условия и цены уровня 2020 года.