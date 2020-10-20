Мамы проверили: МЭШ в порядке

С 19 октября половина московских школьников - учеников 6 – 11 классов, которые изрядно соскучились по учебе за двухнедельные каникулы, вернулась к занятиям. Правда, до 1 ноября они проходят не в обычном - очном формате, а дистанционном. На такие меры город пошел, чтобы сохранить здоровье старших школьников, которые в отличие от младшеклассников, севших за парты, больше подвержены риску подцепить вирусную инфекцию.

Дистанционка – уже привычный формат для московских школьников. А основной помощник в этом для них – «Московская электронная школа».

Однако в понедельник соцсети наполнили сообщения о том, что МЭШ зависла. Система, которой, между прочим, аналогов по своему масштабу и пользе в мире нет, не выдержала одновременного наплыва такого большого числа пользователей из-за ограничения мощностей.

Несмотря на временные технические трудности в работе «Московской электронной школы» утром в понедельник и вторник, учителя не растерялись и продолжили вести дистанционные уроки с помощью других образовательных платформ. Ребята тоже молодцы: благодаря тому, что с современными технологиями они «на ты», без труда подстроились под ситуацию. Свою роль сыграл и весенний опыт дистанционного обучения.

На устранение неполадок были брошены все силы,в итоге МЭШ работает стабильно, чем очень порадовала мам школьников, которые тут же поделились этим в соцсетях.

Комментарии мам

К МЭШ уже привыкли и дети, и взрослые. И хотя ей всего четыре года, за это время она стала настоящим семейным помощником. Родители могут прямо с телефона заглянуть в электронный дневник и узнать, какие оценки сегодня получил ребенок, что съел на обед и во сколько пришел в школу. А ученики спокойно могут прийти на урок с планшетом вместо учебника – все самое нужное, интересное и полезное для них есть в библиотеке «Московской электронной школы».