Вопрос дня: Как изменилась столица за это десятилетие?

Теперь у мэра много новых забот, связанных с пандемией. Вчера он посетил городскую поликлинику № 68 на Малой Якиманке вместе с президентом Сбербанка Германом Грефом (в центре). Фото: Максим МИШИН Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- Пришли другие требования. Например, позиционирование Москвы как современного европейского города. Как столицы финансов, спорта, красоты. Где можно гулять безопасно. Собянин поставил задачу: не кардинально менять облик столицы, а открыть то, что было, и улучшить то, что есть. Я воспринимаю Москву как место, где масса возможностей для реализации.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Я коренная москвичка. Москва стала ухоженной. Но огорчает, что то, что было клумбами-газонами, превращается в гранитные плиты. Были липовые аллеи от Белорусского вокзала до Сокола, но за два года при Лужкове, когда тротуары обрабатывали химией, липы загнулись. Вместо них посадили дешевые клены - и они сдохли. На их месте краснолистные клены - и они покрываются мучнистой росой. Когда былинки торчат - это обидно.

Айрат БАГАУТДИНОВ, москвовед:

- Столица стала доступнее для велосипедистов и пешеходов. Больше комфорта пешеходным тургруппам. Жаль, что велопрограмма до конца не доведена.

Евгений ГЕРАСИМОВ, народный артист России:

- За последнее десятилетие Москва стала главным городом планеты. Она изменилась до неузнаваемости. Как коренной москвич, могу об этом говорить ответственно.

Сергей ТКАЧЕНКО, профессор Московского архитектурного института:

- Собянин смог увеличить бюджет столицы в несколько раз. Благоустройство придает другое качество городу. Много изменений в связи с увеличением средств, направленных на дороги. Видно преображение берегов Москвы-реки. Мы проектировали новые ветки метро, и диаметры, и МЦК - в 2010-х пришло время осуществления.

Татьяна ВИЗБОР, бард:

- Нравится, что открыли парки. В Останкине, где я 30 лет прожила, мы не могли бесплатно ходить в Ботанический сад, на ВДНХ. Нравится, как обустроены детские площадки и дворы. Не нравится, что реновация тормозится.

Даниил, читатель сайта KP.RU, москвич в третьем поколении:

- Спрашивал маму и деда про Москву в их время. Говорят, что и представить не могли, что будут жить в таком городе…