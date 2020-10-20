Он избил меня после свадьбы: сотрудница телеканала о том, как хотят «замять» уголовное дело

Виолетта Алексиева работает продюсером на известном телеканале. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сотрудники спортивного телеканала были в шоке, когда увидели свою коллегу Виолетту Алексиеву с гематомами на лице. Девушка работает продюсером на канале. Стали спрашивать, что случилось. Та разрыдалась и призналась, что ее избил бойфренд Никита Карпов после того, как они вернулись домой со свадьбы друзей.

- Он пьяный сел в такси с бокалом вина, на полпути она попыталась убрать у него этот бокал, вино тут же полетело в лицо. Она сначала думала вообще об этом никому не рассказывать, но на лице все видно, и на работу идти надо, - написал в соцсетях журналист Дмитрий Занин.

- Чувак присядет, девушке поможем, - написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Вот только в полиции девушке уже сказали, что бойфренд написал встречное заявление в полицию и заявил, что Виолетта бросилась на него с ножом. Из-за того, что свидетелей нет, а показания участников событий разные, уголовное дело могут не возбудить.

Раньше руку не поднимал

История любви 25-летней Виолетты и 29-летнего Никиты началась после знакомства на футбольном фестивале. Она работает продюсером на ТВ, он - барменом в ресторане еврейской кухни в Раменках.

- Познакомились в декабре на «Кубке Лоусона» (прим. международный чемпионат по виртуальному футболу). Он позитивный, я тоже. Завязались отношения, какая-то «псевдолюбовь». Месяц назад он переехал ко мне в съемную квартиру. Ссоры, конечно, были. И агрессия. Но тогда я этого не замечала. Это были только маты, руку никогда не поднимал, - рассказала «КП» Виолетта Алексиева.

Никита Карпов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В октябре пара сходила на свадьбу друзей, Никита там напился. Еще и прихватил собой бокал вина в такси. Виолетта сделала ему замечание, вино из бокала полетело ей же в лицо. Уже в квартире скандал продолжился. Никита оскорблял девушку, обвинял в неверности, стал бить по лицу, ударил стулом. У Виолетты изо рта потекла кровь, но он продолжал бить. Как только Никита вышел на кухню, девушка позвонила в полицию: «Спасите, он меня сейчас убьет». Телефон бойфренд выхватил и разбил.

Полицейские успели догнать Никиту в подъезде и задержать. Но через два часа отпустили. Пьяный и дикий он вернулся, стал выламывать дверь. Кричал, чтобы Виолетта отдала ему мобильный. С него-то девушка вызвала полицию повторно. В отделение их забрали обоих. Сотрудница полиции сказала, что Виолетта сама виновата, что довела парня – за это и получила по голове.

- Меня саму муж бил и как-то жили вместе, сына воспитала - ему 28 сеи час, - сказала сотрудница отдела МВД по району Ясенево.

Виолетта написала заявление об избиение и порчи имущества (телефон разбит). Врачи скорой помощи зафиксировали множественные подкожные кровоподтеки, ссадины левой и правой конечностей, левого бедра, ушиб головы и лица, ссадина губы. Ночевать уехала к друзьям. Но на этом история не закончилась.

Справка, выданная Виолетте врачами в травмпункте.

«Поймал синюю белку»

Никита стал звонить Виолетте с разных номеров, заводить аккаунты в соцсетях и писать, что хочет забрать личные вещи и 40 тысяч рублей. Называл ее неверной, а потом просил прощение.

- Никаких денег не было. Это он придумал. Стала названивать его мама, которая говорила: «Ну, он же ничего не сломал. Цела же». В итоге, Никита забрал вещи, которые я выставила в подъезд, - рассказывает Виолетта.

Девушка считает, что жестокость у Никиты могла появиться из-за неблагополучия в семье.

- У Никиты, по его рассказам, папа умер пять лет назад, мама живет в Подмосковье, конфликт с сестрой – вроде, из-за дележки квартиры, которую они продали. Может проблемы и с мамой – я не в курсе, - говорит Виолетта.

Сам же Никита Карпов пока не дает покоя девушке, завел очередной аккаунт в соцсетях и пытается донести свою версию произошедшего. Оказывается, он «поймал синюю белку» (состояние алкогольного опьянения).

- Вот так вот живешь, живешь, любишь человека, пальцем его не трогаешь, стараешься радовать по поводам и без повода, ловишь синюю белку и все. Конец твоему счастью и жизни, в принципе, - написал Карпов.

Никита Карпов пытается донести свою версию произошедшего через соцсети.

Парень признает, что не должен был поднимать руку, что он ничего не помнит, и якобы жалеет о содеянном. Но при этом указал, что составляет ответное заявление за кражу имущества и денег.

- Я предлагал компенсацию всего, но увы. Нет мира. Деньги мои были в квартире. Я хотел все по-хорошему решить, не получалось. Я два дня пытался достучаться до святой Виолеттки, чтобы что-то исправить, чтобы нормально забрать свои вещи. Но она игнорировала меня, и моих близких, чтобы устроить этот цирк, - написал Карпов.

Она напала с ножом

Участковый рассказал Виолетте, что ее бойфренд написал встречное заявление, где указал, что это она напала на него с ножом. И раз версии разные, нет свидетелей, то уголовное дело могут не завести.

- У него ни царапины, а у меня побои и справки из травмпункта. Я не знаю, как это, не заводить уголовное дело? – возмущена Виолетта Алексиева.

«КП» будет следить за развитием этой истории.