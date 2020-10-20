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Он избил меня после свадьбы: сотрудница телеканала о том, как хотят «замять» уголовное дело

Девушка рассказала «КП», что бывший парень обвиняет ее в воровстве
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Виолетта Алексиева работает продюсером на известном телеканале.

Виолетта Алексиева работает продюсером на известном телеканале.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сотрудники спортивного телеканала были в шоке, когда увидели свою коллегу Виолетту Алексиеву с гематомами на лице. Девушка работает продюсером на канале. Стали спрашивать, что случилось. Та разрыдалась и призналась, что ее избил бойфренд Никита Карпов после того, как они вернулись домой со свадьбы друзей.

- Он пьяный сел в такси с бокалом вина, на полпути она попыталась убрать у него этот бокал, вино тут же полетело в лицо. Она сначала думала вообще об этом никому не рассказывать, но на лице все видно, и на работу идти надо, - написал в соцсетях журналист Дмитрий Занин.

- Чувак присядет, девушке поможем, - написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Вот только в полиции девушке уже сказали, что бойфренд написал встречное заявление в полицию и заявил, что Виолетта бросилась на него с ножом. Из-за того, что свидетелей нет, а показания участников событий разные, уголовное дело могут не возбудить.

Раньше руку не поднимал

История любви 25-летней Виолетты и 29-летнего Никиты началась после знакомства на футбольном фестивале. Она работает продюсером на ТВ, он - барменом в ресторане еврейской кухни в Раменках.

- Познакомились в декабре на «Кубке Лоусона» (прим. международный чемпионат по виртуальному футболу). Он позитивный, я тоже. Завязались отношения, какая-то «псевдолюбовь». Месяц назад он переехал ко мне в съемную квартиру. Ссоры, конечно, были. И агрессия. Но тогда я этого не замечала. Это были только маты, руку никогда не поднимал, - рассказала «КП» Виолетта Алексиева.

Никита Карпов.

Никита Карпов.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В октябре пара сходила на свадьбу друзей, Никита там напился. Еще и прихватил собой бокал вина в такси. Виолетта сделала ему замечание, вино из бокала полетело ей же в лицо. Уже в квартире скандал продолжился. Никита оскорблял девушку, обвинял в неверности, стал бить по лицу, ударил стулом. У Виолетты изо рта потекла кровь, но он продолжал бить. Как только Никита вышел на кухню, девушка позвонила в полицию: «Спасите, он меня сейчас убьет». Телефон бойфренд выхватил и разбил.

Полицейские успели догнать Никиту в подъезде и задержать. Но через два часа отпустили. Пьяный и дикий он вернулся, стал выламывать дверь. Кричал, чтобы Виолетта отдала ему мобильный. С него-то девушка вызвала полицию повторно. В отделение их забрали обоих. Сотрудница полиции сказала, что Виолетта сама виновата, что довела парня – за это и получила по голове.

- Меня саму муж бил и как-то жили вместе, сына воспитала - ему 28 сеи час, - сказала сотрудница отдела МВД по району Ясенево.

Виолетта написала заявление об избиение и порчи имущества (телефон разбит). Врачи скорой помощи зафиксировали множественные подкожные кровоподтеки, ссадины левой и правой конечностей, левого бедра, ушиб головы и лица, ссадина губы. Ночевать уехала к друзьям. Но на этом история не закончилась.

Справка, выданная Виолетте врачами в травмпункте.

Справка, выданная Виолетте врачами в травмпункте.

«Поймал синюю белку»

Никита стал звонить Виолетте с разных номеров, заводить аккаунты в соцсетях и писать, что хочет забрать личные вещи и 40 тысяч рублей. Называл ее неверной, а потом просил прощение.

- Никаких денег не было. Это он придумал. Стала названивать его мама, которая говорила: «Ну, он же ничего не сломал. Цела же». В итоге, Никита забрал вещи, которые я выставила в подъезд, - рассказывает Виолетта.

Девушка считает, что жестокость у Никиты могла появиться из-за неблагополучия в семье.

- У Никиты, по его рассказам, папа умер пять лет назад, мама живет в Подмосковье, конфликт с сестрой – вроде, из-за дележки квартиры, которую они продали. Может проблемы и с мамой – я не в курсе, - говорит Виолетта.

Сам же Никита Карпов пока не дает покоя девушке, завел очередной аккаунт в соцсетях и пытается донести свою версию произошедшего. Оказывается, он «поймал синюю белку» (состояние алкогольного опьянения).

- Вот так вот живешь, живешь, любишь человека, пальцем его не трогаешь, стараешься радовать по поводам и без повода, ловишь синюю белку и все. Конец твоему счастью и жизни, в принципе, - написал Карпов.

Никита Карпов пытается донести свою версию произошедшего через соцсети.

Никита Карпов пытается донести свою версию произошедшего через соцсети.

Парень признает, что не должен был поднимать руку, что он ничего не помнит, и якобы жалеет о содеянном. Но при этом указал, что составляет ответное заявление за кражу имущества и денег.

- Я предлагал компенсацию всего, но увы. Нет мира. Деньги мои были в квартире. Я хотел все по-хорошему решить, не получалось. Я два дня пытался достучаться до святой Виолеттки, чтобы что-то исправить, чтобы нормально забрать свои вещи. Но она игнорировала меня, и моих близких, чтобы устроить этот цирк, - написал Карпов.

Она напала с ножом

Участковый рассказал Виолетте, что ее бойфренд написал встречное заявление, где указал, что это она напала на него с ножом. И раз версии разные, нет свидетелей, то уголовное дело могут не завести.

- У него ни царапины, а у меня побои и справки из травмпункта. Я не знаю, как это, не заводить уголовное дело? – возмущена Виолетта Алексиева.

«КП» будет следить за развитием этой истории.

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