Следующая станция - Долгопрудная!..

На этой неделе станция МЦД-1 Долгопрудная открылась после реконструкции

В Долгопрудном после реконструкции открыли новую станцию МЦД, на прилегающей территории появились удобные парковки и стоянки для транспорта.

- К хорошему быстро привыкаешь, - смеется Марина Викторова. Каждое утро женщина ездит электричкой на работу в Москву. - «Диаметры», конечно, здорово изменили мой путь. Вагоны новые, чистые, просторные. Интервалы между поездами короткие. Удобно!

Электричка - основной транспорт для большинства жителей города, которые ездят в Москву на учебу или на работу. По прогнозам к концу года ежесуточный пассажиропоток может составить более 18 тысяч человек.

На этой неделе станция МЦД-1 Долгопрудная открылась после реконструкции. Про театр часто говорят, что он начинается с вешалки, а станция, конечно, с подъезда к ней. Для многих жителей Подмосковья железнодорожные станции МЦД - пересадочные центры, которые позволяют быстро и без пробок добираться в Москву или, транзитом через столицу, в другие города области.

У Долгопрудной провели большую работу по благоустройству территории. Здесь теперь появилась широкая разворотная площадка для общественного транспорта (6 тысяч квадратных метров!), удобная стоянка для автобусов и такси. Несколько автопарковок в шаговой доступности: на улицах Маяковского и Комсомольской, на Рыночной площади и на Московском шоссе.

Сама станция раньше представляла собой обычную железнодорожную платформу «советского образца». Теперь же это настоящий современный вокзал. Две новые платформы под навесами, крытый надземный терминал, а в нем - зона ожидания (раньше в непогоду пассажирам приходилось ютиться на открытой платформе). 8 эскалаторов, 4 лифта, все современные стандарты для доступности маломобильных граждан.

- Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину и главе «РЖД» Олегу Белозерову за партнерство в работе над МЦД - этот проект очень важен для жителей Московской области, - говорит губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Коронавирус не стал помехой, и мы продолжаем открывать новые станции и модернизировать уже существующие. Одной из последних открыли станцию Долгопрудная МЦД-1. После реконструкции 150 тысяч людей смогут более комфортно и быстро ездить из области в Москву и обратно.

Сами жители обращают внимание не только на комфорт, но и безопасность.

- Раньше в районе станции были только наземные переходы, - говорит местный житель Сергей Шведов. - Иногда тут бывали трагедии - зазевается пешеход, не услышит поезд… А теперь переход надземный, безопасный.

- У нас в планах в этом году завершить благоустройство еще двух территорий рядом со станциями МЦД - Подольск и Баковка, - отмечает Андрей Воробьёв.

Планируется, что объекты будут сданы уже в ноябре.

«На сегодняшний день по поручению губернатора в полном объеме выполнены работы по благоустройству территории возле станции МЦД-1 Долгопрудная. Здесь построен транспортно-пересадочный узел с парковками, стоянками такси, пешеходной зоной и велодорожкой», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Дмитрий Окружко вот уже лет семь пользуется станцией Долгопрудная практически каждый будний день. Раньше на учебу в РУДН ездил. Теперь - на работу.

- После появления МЦД стало по-настоящему удобно. Не нужно, например, заучивать утреннее и вечернее расписание, и нестись на электричку, потому что следующая будет только минут через 20. Сейчас все четко, в часы пик никакой суеты. Но еще важно, что теперь меньше тратишь денег на дорогу. Мне раньше каждый месяц приходилось брать два абонемента - на электричку и метро. 4,5 тысячи рублей все вместе. Теперь я беру один общий, потому что с МЦД можно бесплатно пересаживаться на подземку - он стоит около 2,5 тысяч. Для бюджета молодой семьи это приличная экономия, 24 тысячи рублей в год.