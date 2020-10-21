Во время очередной игры у бывших друзей возник спор, который очень быстро перерос в драку

Жестокая драка с участием школьников случилась в элитном коттеджном поселке Дарьино-Успенское на Рублевке. Дома здесь стоят сотни миллионов, а территория огорожена и охраняется. Попасть внутрь можно только по пропуску через специальные КПП, поэтому посторонних здесь не бывает.

На общей детской площадке собралась компания местных детей - ребята от 6 до 12 лет, их родители живут в поселке, а дети собираются на площадке около одного из домов. Раньше они все дружили между собой, но в последние месяцы у 8-летнего Сережи В.* (здесь и далее имена изменены - прим. авт.) случился разлад с 10-летним Витей С.* Сережа - сын генерального директора крупной российской компании.

Во время очередной игры у бывших друзей возник спор, который очень быстро перерос в драку. 8-летний Сережа оказался сильнее и стал побеждать более взрослого противника. Тогда на помощь 10-летнему Вите пришли его старший брат 12-летний Саша и младшая сестра, 6-летняя Марина. Втроем дети повалили Сережу на землю и стали избивать руками и ногами. В это время на другом конце детской площадки играл 8-летний брат Сережи Ваня. Он увидел, что Сережу избивают и бросился на помощь, попытался выручить брата, однако другие школьники преградили ему путь и стали удерживать от вмешательства в детские разборки.

В элитном поселке на Рублевке дети избили сына гендиректора крупной компании

«В полицию поступило сообщение о драке с участием малолетних детей, случившейся на территории элитного коттеджного поселка Дарьино-Успенское. В ходе разбирательства было установлено, что изначально поссорились два ребенка 8 и 10 лет. Завязалась потасовка, к которой подключились и другие дети. Ребята били друг друга руками и ногами, а также использовали детскую лопатку в качестве оружия. В результате сильно пострадал 8-летний Сергей В.*, родители отвезли его в больницу с множественными ушибами и травмой головы», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Когда детей удалось разнять, Ваня отвел избитого брата Сережу домой, где их мама пришла в ужас от рассказа детей о случившемся. Женщина сразу отвезла сына в больницу, где 8-летнему Сереже диагностировали совсем не детские травмы: закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы мягких тканей лица, головы, грудной клетки и поясницы. Врачи оказали мальчику всю необходимую помощь, а родители Сережи обратились с заявлением об избиении в полицию. Теперь оперативникам предстоит установить всех участников драки, а также определить вину каждого и избрать наказание в соответствии с буквой закона.