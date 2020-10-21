Мини-города внутри Москвы: Квартира, офис, шопинг и пляж с шезлонгами - в одном месте

Внутри столицы будут новые кварталы по принципу «город в городе». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В домашних тапочках спуститься из квартиры в пекарню за круассаном к утреннему кофе. На работу - пешком, благо до офиса пять минут неспешным шагом. По дороге проводить младшую в детсад, старшего - в школу. Вечером всей семьей - на прогулку у соседнего пруда и шашлыки на площадке с мангалом. Никаких пробок, давки в метро и суеты. Не жизнь, а сказка!

Спросите, где находится такой удобный город. А в Москве! Внутри столицы строятся новые кварталы по принципу «город в городе». В каждом из них есть все для жизни, так что выезжать куда-то и тратить время в пробках не нужно. Первым подобным кварталом стал Сити в центре столицы. Мы узнали, где ещё в Москве появятся мини-города и какими они будут.

НОВАЯ МОСКВА: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Где: поселение Московский, около деревни Румянцево и одноименной станции метро.

Что построят: на площади 45 гектаров уже готовы первые здания будущего экологического офисного парка «Комсити». В нем разместятся жилой комплекс на 1500 квартир в пяти корпусах высотой от 6 до 9 этажей. Из дворов - выход на центральный пешеходный бульвар, парк с фонтанами, сад камней с зоной для релаксации, пруд с рыбками, утками и местами отдыха с шезлонгами. В двух шагах от дома - школа на 350 учеников и детсад на 150 мест. Рядом - офисные центры, во дворе которых тоже можно поваляться на лежаках в перерыв, 4-звездочный отель на 150 номеров, подземный и наземный паркинги на 583 машиноместа. Тут же торговая галерея на 40 арендаторов, в числе которых – магазины, аптека, банк, нотариус, фитнес-клуб, салоны красоты, почта, химчистка, винотека, 17 кафе и ресторанов.

Сколько горожан примет: более 2 тысяч жителей и до 17 тысяч рабочих мест.

Когда: в 2022 году.

Экологический офисным парк «Комсити». Фото: comcity.com.ru

ЮЖНЫЙ ОКРУГ: «УМНЫЕ» НЕБОСКРЕБЫ

Где: район ЗИЛа, между Варшавским шоссе и проспектом Андропова.

Что построят: это пока, пожалуй, самый гигантский "город в городе" площадью около 400 гектаров. В его северной части разместятся жилые дома высотой от 6 до 14 этажей, небоскрёбы, парки на 14 гектарах, пешеходный бульвар, набережная с игровыми площадками, причалами для речных трамвайчиков, беговыми и велодорожками, амфитеатром. Здесь появится филиал "Эрмитажа", концертные залы и театры, картинные галереи, арт-центры для выставок и инсталляций, школы, детсады, поликлиники. Жилые здания напичкают технологиями "умный дом". Например, почтовые ящики квартир оснастят функцией рассылки смс-оповещений и мультимедийными экранами. Ландшафтный парк "Тюфелева роща" с прудом, необычной перголой-навесом и прогулочными маршрутами уже работает.

Для южной части "автономии" архитекторы только начинают разрабатывать проекты. Эти земли ЗИЛа отдадут под экспериментальную площадку для смелых дизайнерских идей и продвинутых ноу-хау.

Сколько горожан примет: более 70 тысяч жителей и 60 тысяч рабочих мест.

Когда: ориентировочно к 2028 году.

Район ЗИЛ. Фото: stroi.mos.ru

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ: ПАРК НА ЧЕТЫРЕ ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯ

Где: Ильменский пр-д, д. 14, недалёко от метро "Селигерская".

Что построят: на площади 10 гектаров появятся "Селигер Сити". Это жилые высотные башни и малоэтажные камерные дома, названные в честь художников и путешественников - "Рембрандт", "Репин", "Беринг", "Баренц", "Кандинский". Всего восемь корпусов. На первых этажах - коворкинги с рабочими зонами в первую очередь для местных жителей. Рядом - школа на 250 мест, детсад на 300 мест, кафе с летними террасами и магазины, студия йоги, фитнес-центр, подземный паркинг почти на 800 машин. Главная точка на карте нового квартала - собственный парк размером с четыре футбольных поля. В нем - спортивные и детские площадки, беговые дорожки, искусственные холмы, пруд с набережной, теннисный корт, зоны для пикников у воды, беседка и отдельно газон для любителей погонять мяч.

Сколько горожан примет: около 2 тысяч жителей.

Когда: в 2021 - 2022 годах.

"Селигер-сити". Фото: www.seliger-city.ru

ЮЖНЫЙ ОКРУГ: У СЕБЯ ДОМА, КАК В КИНО

Где: ул. Дубининская, вл. 59, недалеко от метро "Павелецкая".

Что построят: на площади около пяти гектаров разместится "Павелецкая Сити" из пяти жилых корпусов высотой от 9 до 46 этажей. Зданиям в стиле нью-йоркских небоскрёбов дадут имена звёзд Голливуда: "Мэрилин" в честь Мэрилин Монро, "Чарли" - Чарли Чаплин, "Грейс" - Грейс Келли, "Фрэнк" - Фрэнк Синатра, "Марлон" - Марлон Брандо.

Выход из домов - в приватный двор-парк площадью 1,4 гектара. Это примерно два футбольных поля. Здесь игровые комплексы для детей всех возрастов, спортплощадки, тропа здоровья, зона для пикников, Wi-Fi, эффектная ночная подсветка. На первых этажах домов - пекарня, кафе и рестораны, фитнес-центр, супермаркеты, бытовые службы, лаундж-зоны. У "автономии" даже будет своё мобильное приложение для вызова сотрудника управляющей компании, оплаты коммунальных услуг и заказа разных сервисов.

Жильцы смогут оставлять детей под присмотром воспитателей в центре раннего развития, рассчитанном на 150 мест. Кроме паркинга примерно на 400 машин, появятся ещё места для хранения другого личного транспорта - от детской коляски и велосипеда до электросамоката и мотоцикла.

Рядом - деловой кластер с штаб-квартирами международных и российских компаний.

Сколько горожан примет: около 1 тысячи жителей.

Когда: в 2023 году.

"Павелецкая". Фото: pavcity.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Пробок на дорогах станет меньше, комфорта для жизни - больше»

- Концепция «город в городе» говорит о таком новом явлении как многофункциональная застройка, - комментирует Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города». - Раньше в градостроительстве преобладала концепция монофункциональности районов. Есть жилая зона и в ней строят только дома. Или - производственная зона и в ней только предприятия. А в деловой зоне - сплошь офисы. Сейчас не только в Москве, но и во всем мире застройка изменилась на смешанную - с жильём, рабочими местами, зонами отдыха, с разными социальными и коммерческими услугами в одном месте. Вплоть до многофункциональных зданий, в которых есть все для жизни, работы и досуга. Как, например, в башнях Сити.

Такая застройка создаёт более качественную среду для людей и снижает транспортную нагрузку на город. Хотя не все жители «автономии» смогут в ней же и работать, поскольку их труд может быть востребован в других районах и надо будет каждый день ездить на работу. К тому же не построишь ведь в каждом районе Большой театр. Центр столицы с историческими и культурными площадками остаётся главной точкой притяжения для жителей всех районов.

Кварталы по принципу «город в городе» привлекают людей своим комфортом, безопасностью, шаговой доступностью при решении ежедневных бытовых потребностей, особенно сегодня в дни пандемии. Ситуация с коронавирусом показала, что в некоторых секторах экономики вполне можно работать из дома. Среди старых районов Москвы тоже теперь складываются такие «автономии», где жители в большей степени пользуются только инфраструктурой своего района. Но при этом сохраняются связки между разными столичными районами, прежде всего транспортные. Это признак развитого города. А соцсети и онлайн-общение стали новыми формами взаимодействия и сплочения жителей как в своём районе, так и по всему городу.