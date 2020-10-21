Женщина отдала годовалую дочку бомжу

Совершеннолетняя сестра девочки обратилась в полицию, указав приметы пропавшего ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Совершенно дикий случай на днях произошел в Москве. 29-летняя безработная женщина так устала от воспитания годовалой дочки, что не придумала ничего лучше, чем отдать малышку бездомному мужчине. Все произошло днем 16 октября в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект». Мамаша приметила бомжа, который спал на полу, и оставила дочку в коляске рядом с мужчиной.

Шок, но проснувшийся бездомный решил оставить кроху себе и даже не пытался обратиться в полицию. Почти сутки с коляской и ребенком он скитался по улицам столицы. А тревогу о пропажи малышки в итоге забила ее старшая сестра по отцу.

- Совершеннолетняя сестра девочки обратилась в полицию, указав приметы пропавшего ребенка. Малолетняя была обнаружена в сопровождении неизвестных мужчин без определенного места жительства. В настоящее время девочка находится в детской больнице имени Сперанского, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

В тот же день мать девочки задержали. Следователям она заявила, что дочку нечем было кормить и таким странным способом она решила передать ее на воспитание государству. Но в полиции уверены - и тут не поспоришь, - что ребенка она оставила в опасности. В ближайшее время против женщины возбудят уголовное дело. Дочку мамаша точно увидит нескоро.

- В Домодедовский городской суд Московской области направлено исковое заявление о лишении женщины родительских прав, - пояснила Людмила Нефедова руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы.