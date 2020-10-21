Запуск проспекта Генерала Дорохова в Москве: Шесть скоростных полос, транспортные развязки и путепровод-галерея

Сергей Собянин открыл движение по третьему завершающему участку новой магистрали Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перегруженные крупнейшие шоссе и проспекты Москвы теперь поедут быстрее. Сегодня, 21 октября, мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по третьему завершающему участку новой вылетной магистрали Москвы – проспекта Генерала Дорохова от Минской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК). Скоростная дорога стала Южным дублёром Кутузовского проспекта.

"Для многих водителей ежедневные поездки по Москве стали быстрее и комфортнее, чем несколько лет назад, - сказал Сергей Собянин на открытии нового проспекта. - Сегодня мы завершили еще один важнейший дорожный проект. Проспект Генерала Дорохова связал МКАД с Третьим транспортным кольцом в районе Сити. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого крупного проекта, который сделает город ближе и удобнее для сотен тысяч московских автомобилистов".

По его словам, начиная с 2011 года в Москве построено более 1000 километров новых дорог – по 100 километров ежегодно. Магистральная дорожная сеть города выросла на 16%, а число мостов, эстакад и тоннелей – на 30%. Несмотря на то, что машин в городе с каждым годом становится больше, средняя скорость движения в столице выросла на 20%.

Проспект Генерала Дорохова проходит от транспортной развязки на МКАДе до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТТХ

Проспект Генерала Дорохова проходит от транспортной развязки на МКАДе до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами.

Длина трассы - около 10 километров, с учетом съездов и дублеров – 27,4 километра.

Для транспорта - по 3 полосы движения в каждом направлении.

Для пешеходов - 2 подземных перехода – в районе Минской улицы и в микрорайоне Сетунь (1-й Сетуньский проезд, д. 10, стр.т10А).

Для защиты от шума напротив природного заказника "Долина реки Сетунь" - экраны длиной 480 метров.

Вдоль проспекта - 8,8 гектаров газонов, 766 деревьев (липа, вяз, берёза, клён, ива, рябина) и 3 211 кустарников (боярышник, дерен белый, сирень, кизильник, пузырник, роза).

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Проспект Генерала Дорохова стал 24-й вылетной магистралью Москвы, запуск которой:

- ускорит поездки для жителей и работников ИЦ "Сколково", районов Солнцево, Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом;

- откроет удобный проезд к ж/д станции "Матвеевская", будущему ТПУ "Аминьевское шоссе" (станция метро БКЛ и новая платформа МЦД-4), станции метро "Минская";

- обеспечит новую дополнительную связку между крупными городскими магистралями – МКАД, Северо-Западной хордой (Рябиновая улица), Южной рокадой (Аминьевское шоссе), Мосфильмовской и Минской улицами, ТТК и Бережковской набережной;

- разгрузит Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.

КАК СТРОИЛИ

Магистраль прокладывали и запускали несколькими отдельными отрезками:

1. В сентябре 2019 года открылся первый участок - реконструированная транспортная развязка на МКАДе и основной маршрут магистрали от МКАДа до Аминьевского шоссе.

2. В январе 2020 года поехал второй участок проспекта Генерала Дорохова – от Аминьевского шоссе до Минской улицы. На нем построили транспортную развязку на Минской улице.

3. В октябре 2020 года на два месяца раньше срока стартовал третий участка – от Минской улицы до ТТК, проходящий вдоль путей Киевского направления МЖД. На нем построили 6,3 километра дорог, в том числе 2,5 километра основного маршрута проспекта, два путепровода, боковые проезды, съезды, подъездные дороги. Одним из искусственных сооружений стал здесь железнодорожный путепровод-галерея длиной 140 метров. Его протянули над основной магистралью в районе ТТК. Теперь ускорятся поезда Киевского направления МЖД (МДЦ-4).

ИСТОРИЯ

Южный дублер Кутузовского проспекта назвали в честь героя Отечественной войны 1812 года - генерал-лейтенанта русской армии Ивана Дорохова. Это название выбрали москвичи на голосовании в "Активном гражданине".

Воспитанник Петербургского артиллерийского и инженерного кадетского корпуса Иван Дорохов в 1787 году был произведен в поручики Смоленского пехотного полка. После этого четыре года участвовал в войне против турок, где был ординарцем Александра Суворова в сражении при Рымнике и отличился в битве под Фокшанами.

В день Бородинского сражения Иван Дорохов с четырьмя кавалерийскими полками бросился на помощь князю Петру Багратиону и успешно провел контратаку, опрокинув колонны неприятеля. За проявленную в сражении отвагу был представлен полководцем Михаилом Кутузовым к ордену Святого Владимира 2-й степени, но император Александр I велел наградить Дорохова производством в генерал-лейтенанты.

После оставления Москвы с сентября 1812 года Иван Дорохов командовал партизанским отрядом в районе Можайской дороги. Главным достижением бойцов Дорохова стало взятие 29 сентября города Вереи - важной точки на пути противника. Позднее Дорохов был награжден золотой шпагой, украшенной алмазами, с надписью: «За освобождение Вереи».

После тяжёлого ранения Дорохов вынужденно покинул армию. Скончался в 1815 году в Туле. Похоронен, согласно его предсмертной воле, в освобожденной им Верее, в Рождественском соборе.

ПЛАНЫ

До конца 2020 года в Москве планируют построить:

- продолжение Октябрьского проспекта в Троицке (улица Академика Черенкова – улица Дальняя);

- автомобильную дорогу "пл. Остафьево – г.о. Щербинка";

- подъездные дороги к пожарным депо в поселениях Марушкино, Киевский, Клёновское (дер. Чернецкое), Краснопахорское;

- транспортную развязку МКАД с Волоколамским шоссе.

В 2021 - 2023 года проложат ещё 335,7 километров дорог, 106 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.

Главным проектом на ближайшие годы остаётся строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной хорды (СВХ), Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и Южной рокады. Они улучшат связки между 73 районами Москвы с населением 7 миллионов человек.