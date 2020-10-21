Яндекс.Еда и Starbucks запустили доставку в Москве

Вкуснейший кофе и блюда из Starbucks станут еще ближе. Теперь, чтобы побаловать себя утром легендарным фраппуччино или фирменным десертом не обязательно выходить из дома. Starbucks и Яндекс.Еда с 21 октября запустили доставку по Москве.

Можно не волноваться, что кофе остынет и потеряет аромат, пока его будут везти. Заказ будет у вас в течение 30 минут с момента его оформления, при этом сама доставка готового напитка и блюд займет около 15 минут. Это точно быстрее, чем принять утром душ, одеться и дойти до ближайшей кофейни.

Оформить онлайн доставку можно через приложения Яндекс.Еда и Яндекс.Go. В онлайн меню представлено 90% позиций, которые вы привыкли видеть в кофейнях Starbucks. Кроме бархатистого латте, насыщенного американо и ароматного флэт уайт онлайн можно заказать нежные десерты, сочные сэндвичи, а также зерна или молотый кофе в капсулах и пачках.

Перед тем, как запустить доставку, было проведено множество исследований, чтобы понять, какие напитки и блюда точно привезут свежими и горячими. Эксперты Яндекс.Еды и Starbucks проанализировали загруженность общественных мест и расположение кофеен в разных районах города, из каких точек в какие районы лучше отправлять курьеров, чтобы заказ доставили с пылу жару.

Оформляя заказ онлайн, как и в обычной кофейне, можно выбрать объем напитка и вид зерен: со светлой или темной обжаркой, с кислинкой или ореховыми нотками, с пониженным содержанием кофеина. Те, кто решил отказаться от молочных продуктов или просто хочет попробовать новое, могут выбрать альтернативное молоко: кокосовое, соевое, обезжиренное, безлактозное. Доступно также 15 видов сиропов и топпингов на любой вкус.

При заказе зерен или молотого кофе вы сможете выбрать помол в зависимости от того, как планируете готовить бодрящий напиток: в турке, гейзерной кофеварке, френч-прессе, пуровере, кемексе, аэропрессе. Зерна будут молоть непосредственно перед передачей заказа курьеру, а привезут ароматный напиток, как и положено, в фирменных стаканчиках.