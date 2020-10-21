Москвичей начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри»

В столице продолжается традиционная сезонная вакцинация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Укололся от гриппа и живи спокойно. В столице продолжается традиционная сезонная вакцинация. Прививку сегодня можно сделать в любом из 450 пунктов - как мобильных, например, около метро, так и в районных поликлиниках (полный список - на сайте Департамента здравоохранения Москвы).

С этой недели для удобства горожан мобильные пункты вакцинации поменяли дни и место работы.

- Мы анализируем динамику обращений москвичей в мобильные пункты вакцинации против гриппа и меняем график работы и местоположение точек в зависимости от потребностей жителей, - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. - Некоторые мобильные пункты переехали от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. А некоторые мобильные бригады стали дежурить по новому расписанию.

НОВЫЕ АДРЕСА

- От станции метро «Тушинская» мобильный пункт переехал к торговому центру «Щука»;

- от «Бульвара Дмитрия Донского» - к торговому центру «МЕГА Теплый Стан»;

- от станции метро «Площадь Ильича» - к торговому центру «Город»;

- один из двух пунктов около станции метро «Митино» - к торговому центру «Калейдоскоп» недалеко от метро «Сходненская».

Появились новые адреса мобильных пунктов вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

НОВЫЕ РАБОЧИЕ ДНИ

- По субботам и воскресеньям начнут дежурство мобильные бригады рядом с ярмаркой выходного дня на улице Ангарской (у дома 37/18);

- со вторника по пятницу - около отделения регистрации межрайонного отдела ГИБДД № 1 на Лобненской улице, дом 20;

- ежедневно - у станций «Царицыно» и «ВДНХ»;

- еженедельно по понедельникам - около метро «Петровско-Разумовская»;

- по понедельникам, средам и пятницам - возле станции метро «Бабушкинская». А в остальные дни недели этот пункт работает у железнодорожной станции Лосиноостровская.

Внимание! Мобильные точки вакцинации от гриппа закрылись около станций метро «Бульвар Дмитрия Донского», «Орехово», «Тушинская», «Селигерская», а также рядом с главным входом выставочного комплекса ВДНХ.

В мобильные пункты и в поликлиники Москвы в октябре закупили дополнительную партию противогриппозных вакцин. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ

В мобильные пункты и в поликлиники Москвы в октябре закупили дополнительную партию противогриппозных вакцин.

- Первые 300 тысяч доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех уже поставлены в столичные медучреждения, - сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. - В ближайшее время общий объем поставки будет увеличен до 1,2 миллионов доз. Четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» эффективно защищает от гриппа и содержит дополнительный штамм вируса гриппа B. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Напомним, процедура занимает 10 - 15 минут. В поликлинику с собой нужно принести паспорт и московский полис ОМС. В мобильном пункте любой человек старше 18 лет может сделать прививку независимо от места регистрации при предъявлении паспорта.

Перед прививкой проводится медицинский осмотр. Врач выясняет возможные противопоказания. После укола пациент получает сертификат и устные рекомендации.