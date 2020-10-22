Гранты мэра Москвы получат более 180 некоммерческих организаций

Стали известны победители конкурса грантов мэра Москвы для НКО. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны победители конкурса грантов мэра Москвы для НКО - это 183 некоммерческие организации. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте проекта «Душевная Москва».

- В 12 номинациях конкурса приняли участие свыше тысячи проектов. Их представили как крупные и уже хорошо известные некоммерческие организации, так и пока молодые, но многообещающие НКО. Поздравляем победителей и благодарим всех участников. Москвичи и, конечно, правительство города ценят вашу самоотдачу, стремление помогать и приносить пользу людям вокруг, — сказала заммэра Наталья Сергунина.

По словам Натальи Сергуниной, больше всего победителей оказалось в номинациях:

- «Молодежь Москвы» (43 организации),

- «Наше наследие» (35 организаций),

- «Благотворительность» (15 организаций).

В этом году конкурс проходил в обновленном формате: была упрощена система подачи заявок, увеличили сумму поддержки для опытных НКО, работающих более года, до 5 млн рублей.

- Также редоставили возможность молодым организациям, действующим от полугода, получить поддержку в размере до 500 тысяч рублей, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Представленные проекты были рассмотрены экспертным советом (члены Общественной палаты Москвы, эксперты от НКО, представители органов государственной власти и другие).

- В этом году независимую и всестороннюю оценку проектов проводил 241 эксперт, — сказала заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

Все проекты оценили с точки зрения их актуальности и значимости для жителей Москвы. Был определен проходной балл — 8,45, после чего был определен список победителей.

В ближайшее время с победителями конкурса будут заключены договоры о предоставлении гранта. В этом году организации получат грантовые средства сразу в полном объеме.