В Москве вернули деньги ветерану, вложившему полтора миллиона в подозрительный фонд

Летчика, бомбившего фашистов, заманили высокими процентами, а потом отказались возвращать не только дивиденды, но и сам вклад Фото: СОЦСЕТИ

Почти два месяца ветеран Великой Отечественной войны, 98-летний москвич Евсей Яковлевич Рудинский, добивался возврата своих денег, которые мужчина вложил в инвестиционный фонд. Менеджеры кормили старика обещаниями, мол отдадут деньги не сегодня, так завтра.

Полтора миллиона рублей он решил вложить в фонд после звонка на домашний телефон. Сотрудница фонда обещала высокие проценты по вкладу и гарантировала: деньги вернут по первому же требованию. В итоге сделать это удалось только после того, как за ветерана решил заступиться Следственный комитет.

- Следователями был осуществлён выезд в организацию с целью установления всех обстоятельств. В ходе проведения проверочных мероприятий в присутствии офицеров столичного управления ветерану были возвращены все вложенные денежные средства, - рассказала «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

В ближайшие дни фонд проверят на наличие других финансовых нарушений. Тем временем ветеран пообещал впредь пользоваться услугами только официальных банков.

На фронт москвича призвали сразу после совершеннолетия. Евсей Яковлевич был летчиком. Он летал на самолетах У-2, Р-5, ТБ-3 и Ли-2 с 1941 по 1951 год. Боевое крещение принял в 1943 году на Курской дуге. Участвовал в боях в Белоруссии, Польше, в апреле 1945 года совершал боевые вылеты на Берлин. Майор в отставке. Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I и II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «Ветеран труда».

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