Чего за пять лет в Москве добилась Tele2?

22 октября 2015 года Tele2 начала коммерческую эксплуатацию сети в столичном регионе. За пять лет оператор стал главным трендсеттером отрасли по запуску инновационных продуктов, демонстрируя стремительный рост на насыщенном телеком-рынке. Коммуникационная платформа «Другие правила» отражает одну из ключевых целей оператора – стать лучшей сервисной компанией. Так, Tele2 создает альтернативу существующим на рынке решениям и стремится улучшить качество жизни потребителей мобильной связи.

Цифровизация региона. Со старта работы компании в столице темпы цифровизации значительно ускорились. Так, доля проникновения LTE-смартфонов в столичной сети Tele2 за пять лет увеличилась на 40 п. п. Московский регион сохраняет лидерство по этому показателю – по итогу сентября 2020 года доля устройств с поддержкой 4G среди всех телефонов в столице достигла 93%. При этом сегодня абонент Tele2 в среднем в месяц скачивает 16 Гб трафика.

С ростом нагрузки на сеть и изменением модели потребления трафика Tele2 ускорила строительство сетевой инфраструктуры и в 2020 году вышла на темпы, которые еще несколько лет назад казались труднодостижимыми. При этом уже на старте оператор строил сеть с применением новейшего современного оборудования. С 2015 года общее количество базовых станций стандарта 3G в столичном регионе увеличилось в 3,5 раза, тогда как 4G – более чем в 23 раза. При этом только за последний год количество базовых станций LTE выросло в два раза.

С помощью технологий больших данных оператор предсказывает пиковые нагрузки и заблаговременно расширяет емкость сети там, где это необходимо. Так, особое внимание Tele2 уделила качественному покрытию крупных инфраструктурных объектов Москвы и области – за пять лет базовые станции были построены более чем на 400 объектах общей площадью 21 млн кв. м.

Омниканальный сервис. Сервисное преимущество является главной стратегической целью Tele2 на телеком-рынке. Развивая качество услуг, оператор в том числе работает на показатель NPS. В Московском регионе по итогам III квартала 2020 года индекс потребительской лояльности составил 49%. Tele2 продолжает активно подключать клиентов с помощью сервиса MNP – в первом полугодии 2020 года количество переходов от другого оператора с сохранением номера увеличилось на 9% год к году.

Tele2 развивает и поддерживает омниканальный подход к обслуживанию клиентов, чтобы не только сеть, но и услуги были максимально доступными для населения. Оператор объединяет сервисы в единой точке контакта – приложении «Мой Tele2». Столичный регион сохраняет лидерство по доле пользователей приложения. Ежемесячно в приложение заходит как минимум половина от общего числа абонентов в Москве и области, при этом по итогам сентября личным кабинетом через сайт и приложение пользовалось примерно 90% клиентов. Оператор продолжает работать над оптимизацией приложения, внедряя новые форматы и функции. Так, сегодня абоненты Tele2 могут самостоятельно зарегистрировать здесь новую SIM-карту, а также воспользоваться упрощенной процедурой активации второй и последующих.

Развитие сети дистрибуции. Tele2 стремится обеспечить бесшовный клиентский опыт, предоставив возможность доступа к связи в любой точке региона и в любом удобном канале. Важным достижением оператора стало сохранение сети дистрибуции в условиях пандемии – сейчас в столичном регионе работает 537 монобрендовых салонов и модулей. Кроме того, SIM-карты Tele2 появились в партнерских розничных сетях. В июле продажи стартовали в магазинах сети «Магнит» – с момента запуска число активаций выросло на 142%, что подтверждает востребованность канала продаж среди столичных клиентов.

В 2020 году оператор также сфокусировался на развитии сегмента электронной коммерции. По итогам III квартала число активаций SIM-карт, заказанных в интернет-магазине Tele2 с опцией доставки, выросло на 140% год к году. В условиях роста онлайн-заказов компании важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Так, оператор заручился поддержкой сервиса «Яндекс Go» и предложил клиентам новый способ доставки SIM-карт – в дневные часы время от оформления заказа до его передачи сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси.

Инновационные продукты и сервисы. Вместе с постоянным развитием сервиса Tele2 регулярно запускала решения, которые закрепили за компанией репутацию трендсеттера в российском телекоме. В 2017 году Tele2 вывела на рынок инновационный продукт – сервис переноса остатков. Два года назад оператор предоставил клиентам возможность делиться гигабайтами, позже – дарить трафик абонентам в других регионах. При переходе в сеть Tele2 новые абоненты сохраняют минуты и гигабайты, которые не успели израсходовать у другого оператора. Максимальной свободы распоряжения своими услугами жители Москвы и области достигли с запуском «Маркета Tele2» – платформы, где абоненты могут покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS.

Оператор продолжает воплощать подходы «Других правил», обновляя линейки пакетных предложений с учетом потребностей клиентов. С ростом спроса на дата-трафик в Московском регионе Tele2 запустила новый тариф «Везде онлайн+», который предлагает абонентам неограниченный трафик для просмотра контента в популярном видеохостинге YouTube. В сентябре этого года оператор предложил жителям Москвы и области уникальный для телеком-рынка продукт – кинотариф «Везде онлайн» с включенной подпиской к мультимедийному сервису Wink.

Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и предлагает революционные решения, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни. В апреле 2020 года компания организовала особое digital-пространство – «Дом по другим правилам». На площадке проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. В «Доме по другим правилам» стираются границы между интернет-пространством и офлайн-досугом.

Вовлеченность сотрудников. Команда Tele2 работает по другим правилам: более быстрым и гибким, оперативно подстраиваясь под экономические реалии. По результатам независимого исследования вовлеченности персонала, которое провела международная компания Korn Ferry в 2019 году, индекс вовлеченности составил 85%. Tele2 участвует в масштабном исследовании с 2015 года. За этот период показатель вырос на 12 п. п., обогнав рынок по динамике темпов роста. Формирование эффективной системы мотивации сотрудников является одним из важнейших факторов успеха бизнеса. Так, работники Tele2 высоко оценили карьерные условия, которые создает компания. 92% сотрудников считают, что их должность дает возможность решать трудные и интересные задачи, а 86% уверены, что условия работы позволяют достичь максимальной производительности. Эти показатели более чем на 14 п. п. превышают бенчмарки телеком-отрасли и наиболее успешных компаний.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 создает собственные, другие правила на рынке, отличные от правил конкурентов, и стремительное развитие в столичном регионе – доказательство успешности этих принципов. Став в 2015 году федеральным оператором, мы продолжаем демонстрировать двузначные темпы роста, существенно обгоняя динамику рынка. По данным международной консалтинговой компании Analysys Mason, мы стали самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Сегодня Tele2 сосредоточена на гибком и проактивном подходе, быстрой и качественной адаптации всех наших предложений под потребности клиентов. Мы четко понимаем, что позитивный клиентский опыт – самый ценный актив для наших абонентов, а качественный сервис по-прежнему является для нас приоритетом и дифференциатором на высококонкурентом рынке».