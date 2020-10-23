Лечение от коронавируса дома в Москве: Бесплатные лекарства, пульсоксиметр и экспресс-тест на грипп

Без больницы при необходимости смогут обойтись пациенты с легкой формой коронавируса - температура до 38,5 градусов, кашель, затрудненное дыхание
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Многие заболевшие коронавирусом в столице лечатся дома. В мэрии Москвы рассказали, какая бесплатная помощь им полагается и как ее получить.
КОГО МОГУТ ОСТАВИТЬ ДОМА
Без больницы при необходимости смогут обойтись пациенты:
- с легкой формой коронавируса - температура до 38,5 градусов, кашель, затрудненное дыхание, боль в груди есть; симптомы не усиливаются или каких-то из этих симптомов вообще нет, на КТ поражение лёгких менее 25 процентов;
- с признаками ОРВИ - температура до 38,5 градусов, насморк, кашель, боль в горле.
Лечение дома проводится только по назначению врача. При этом пациенты с коронавирусом обязаны соблюдать самоизоляцию. А для больных с ОРВИ такое правило больше не действует, если тест на ковид у них окажется отрицательным.
Есть ещё несколько дополнительных условий, при которых в больницу не увезут:
- живущие с зараженным в одной квартире домочадцы и он сам не относятся к группе риска. Сюда входят люди старше 65 лет, беременные, а также страдающие хроническими болезнями, например, диабет, астма, стенокардия, осложнения после инфаркта. Полный список болезней - тут;
- в квартире больного есть отдельная комната, где можно лечиться и исключить контакты с другими членами семьи.
МОЖНО ЛИ ПОБОЛЕТЬ В ГОСТЯХ
Пациент вправе остаться для лечения там, где ему удобно, например, на съемной квартире или в гостях. То есть не обязательно по месту прописки. Но после подтверждения диагноза он обязан находиться там же, где решил задержаться, до полного выздоровления. После 14 дней лечения с момента первого визита врача пациент по правилам может считаться здоровым, если:
- получил два отрицательных результата теста на коронавирус;
- у него нет признаков ОРВИ и коронавируса.
ЧТО ПОЛОЖЕНО
Тем, кто лечится от коронавируса и ОРВИ дома, могут выдавать бесплатно по назначению врача:
1. Лекарства:
- парацетамол (при повышении температуры);
- новые противовирусные препараты - арепливир и коронавир;
- имидэзолилэтанамид пентандиовой кислоты (ингавирин);
- риамиловир;
- умифеновир;
- осельтамивир;
- фавипиравир;
- гидроксихлорохин;
- лопинавир/ритонавир;
- интерферон альфа-2в человеческий рекомбинантный (капли или спрей);
- антибиотики - амоксициллин + клавулановая кислота. Если есть противопоказания к препаратам пенициллинового ряда - левофлоксацин или моксифлоксацин, или макролиды - азитромицин или кларитромицин (согласно приказу Департамента здравоохранения Москвы N 388 от 11.04.20 г.).
Пациентам со среднетяжелым течением болезни - антикоагулянтные препараты против свертывания крови и тромбов, например, дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан.
2. Прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом - пульсоксиметр.
С его помощью узнают один из главных показателей для оценки состояния при COVID-19. Прибор могут получить по решению врача пациенты, у которых подтверждена пневмония.
3. Экспресс-тест на грипп.
Его делают пациентам из групп риска, которые проходят диагностику на коронавирус.
4. Расширенный перечень обязательных анализов и тестов на коронавирус.
Сюда входят общий и биохимический анализ крови и лейкоцитарная формула, мазок из носа и ротоглотки, забор мокроты (при наличии) и другие обследования по назначению врача.
КАК ПОЛУЧИТЬ
Всю положенную помощь можно оформить через своего лечащего врача. С теми, кто сидит с коронавирусом дома, терапевты общаются с помощью специального телемедицинского центра в режиме 24/7. По интернету по аудио- и видеосвязи врачи проводят дистанционные консультации, оценивают состояние здоровья и дают рекомендации. Если больному станет хуже, то его уложат в больницу.
Лекарства для пациентов, которые лечатся дома, доставляют скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
С вопросами и жалобами по поводу лечения можно звонить на горячую линию Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве - (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00).
ЧТО ЕЩЕ
За домашней самоизоляцией больных ковидом следят с помощью мобильного приложения "Социальный мониторинг". Если у пациента нет своего смартфона или его гаджет не поддерживает приложение "Социальный мониторинг", тогда он может бесплатно получить телефон на время лечения или карантина. Для этого нужно позвонить в службу техподдержки - (495) 870-72-96 (круглосуточно) и сообщить свои имя, фамилию, отчество и номер телефона, указанный в согласии на получение медицинской помощи на дому или постановлении главного санитарного врача. После выздоровления мобильник нужно вернуть, оформив заявку по тому же номеру техподдержки.