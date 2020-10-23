Ленинградская область стала лучшим регионом в проведении ЕГЭ

В этом году 55 выпускников школ Ленобласти сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область признана лучшим регионом по проведению ЕГЭ. В рейтинге субъектов РФ, составленном Рособрнадзором, она заняла первое место. Итоги работы регионов по проведению Единого госэкзамена в этом году ведомство подвело на совещании в четверг, 22 октября.

- При составлении рейтинга рассматривались объективность результатов всероссийской проверочной работы, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и качество оценивания его результатов, эффективность контроля за проведением ЕГЭ, открытость при проведении ЕГЭ, а также диагностические работы, - сообщил в Инстаграме председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

В этом году ЕГЭ сдавали 5000 ленинградских школьников, все вместе они показали свои знания на 14 828 экзаменах. 55 выпускников школ Ленобласти получили по итогам ЕГЭ 100 баллов.

Экзамены в регионе принимались в 42 пунктах со всеми необходимыми мерами контроля. В классах установили видеонаблюдение в режиме онлайн и использовали технические подавители связи. В проведении основного этапа ЕГЭ участвовало 514 общественных наблюдателя. Были соблюдены все противоэпидемиологические требования Роспотребнадзора, позволившие оградить учеников и педагогов от заражения COVID-19.

Итоговая аттестация в Ленинградской области прошла без технических срывов, что особо отметили эксперты Рособрнадзора. Не было и нарушений информационной безопасности: никакие материалы ЕГЭ не попали в открытый доступ в Интернете до или после экзаменов.

Ленинградская область в числе 12 самых передовых регионов России использует для проведения экзаменов современные технологии. Ленинградские педагоги получают материалы экзамена по интернету, а затем распечатывают и сканируют материалы непосредственно в местах проведения аттестации.

Ранее Ленинградская область вошла в тройку лучших регионов России по качеству образования. Исследование проводилось в ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка, на котором был представлен рейтинг субъектов РФ по уровню доступности и качества дошкольного и школьного образования. Ленинградская область вошла в топ-3 списка лидеров, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург.

- При расчете рейтинга качественного школьного образования рассматривали такие параметры, как бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих по неуважительным причинам, детей, обучающихся во 2-3 смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образование, - говорится в отчете уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В 2019 году в школах Ленинградской области были дополнительно организованы учебные места для 1825 учеников. Этом году в регионе к 1 сентября открылись еще 6 новых школ. Губернатор Александр Дрозденко поставил задачу максимально разгрузить учебные заведения и сделать так, чтобы дети учились только в одну смену.

- Сейчас только 2% школьников Ленобласти учатся во вторую смену, но в ближайшие годы будет построено 20 образовательных учреждений, что поможет свести этот показатель к нулю, - отметил глава региона.