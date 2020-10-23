Сергей Собянин: Распространение коронавирусной инфекции в столице замедляется

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Евгения ГУСЕВА

Распространение коронавирусной инфекции в столице замедляется. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сказал мэр Москвы Сергей Собянин

- По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по росту ковидных пневмоний мы видим, что динамика снижается от недели к неделе. По ряду показателей (динамика роста) она была в районе 50-60%, потом 30%, последнюю неделю была 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше, - сказал Сергей Собянин.

Это, по словам Сергея Собянина, означает, что эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста.

Положительно сказались соблюдения домашнего режима горожанами старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, отправка на удаленку школьников и 30% сотрудников офисов, соблюдение масочно-перчаточного режима в общественных местах и транспорте.

Напомним, что в столице за последние сутки подтверждено 5478 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии ковидом заболели 386 908 человек, уже вылечились 285 271 человек.

- На ИВЛ в больницах Москвы находятся 346 человек, - сказали в оперативном штабе по коронавирусу.

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