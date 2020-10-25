«Его нет, но он есть»: как попасть в невидимый монастырь в центре Москвы

Пять веков на этом месте стоял монастырь, но сегодня он стал невидимкой. Фото: Андрей АБРАМОВ

Между Мясницкой и Маросейкой зажат Большой Златоустинский переулок, который до развала Союза именовался Большим Комсомольским. От него петляет Малый Златоустинский переулок, который, как нетрудно догадаться, в недавнем прошлом также именовался в честь комсоюза молодежи.

Днем тут заурядная офисная спешка, а по ночам тусовка перетекает из бара в бар. Но чуть больше века назад все было иначе — раздавался колокольный благовест, а по улицам ходили чернецы. Пять веков здесь простоял Златоустовский монастырь. Но чтобы попасть туда сегодня, нужно надеть очки виртуальной реальности.

Бывший келейный корпус, где сегодня расположен Центр изучения наследия Златоустовского монастыря. Фото: Андрей АБРАМОВ

УСЫПАЛЬНИЦА ПОД АСФАЛЬТОМ

Менеджера проектов Центра изучения наследия Златоустовского монастыря Татьяну Зиброву то и дело перебивает рев мотора глянцевых внедорожников, которые проносятся по переулкам. Москвичка показывает — вот жилые дома для сотрудников НКВД, выстроенные в конце 30-х, тут был детсад для семей чекистов. А скромное двухэтажное здание — все что осталось от большого монастыря.

На месте этих ворот в огороженный двор когда-то стоял один их храмов. Фото: архив Центра изучения наследия Златоустовского монастыря/Андрей Абрамов

— Это был келейный корпус, в котором жили послушники. Позже здесь сделали коммуналки, мастерские, ЖЭК. Сегодня здесь работает наш Центр, сделали музей, часовню, — рассказывает Татьяна.

Выдают очки виртуальной реальности. Смотришь в них, а там чудо — то же место, только сотню лет назад. Крутишь головой и видишь улицу со всех сторон. Неравнодушные воссоздали древний облик этого места как наяву.

Один из домов, которые строили для сотрудников НКВД. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вот усыпальница дворянского рода Апраксиных. Адмирал Федор Матвеевич был сподвижником Петра I и автором первой в истории морской победы русского флота — Гангутского сражения. Снимаешь очки, а перед тобой — запаркованный кусок асфальта во дворе.

Останки Апраксиных, скорее всего, до сих пор в земле. Дома возводил «Спецстрой» тех лет, ведь строили для сотрудников Лубянки. Архивы упрятаны за секретными грифами, куда энтузиастам, которые бьются за память о монастыре, путь заказан.

Каменный собор в честь Иоанна Златоуста когда-то повелел выстроить Иоанн III. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Трубы коллекторов в этом месте огибают какую-то стену. Усыпальница ли это? Геодезисты МГУ говорят, там что-то есть. Но денег на археологические раскопки в центре Москвы у нас нет, — грустно замечает экскурсовод.

В районе перекрестка Армянского и Малого Златоустинскгого переулков стоит бесплатный стереоскоп, в котором можно полюбоваться видом на монастырь. Фото: архив Центра изучения наследия Златоустовского монастыря/Андрей Абрамов

МОНАСТЫРЬ САМ НАПОМНИЛ О СЕБЕ

Скромная однокомнатная квартира в бывших домах НКВД сегодня стоит 20-25 млн рублей. Одна из многоэтажек стоит на месте, где когда-то был один из соборов Златоустовского монастыря. Архитектор дома сделал эту часть сквозной — в ней не было никаких помещений. Перешагнул через алтарь, очевидно зная, что ходить по этой части храма нельзя. Потом все забылось, дом достроили.

В Центре изучения монастырского наследия собирают круглые столы, обращаются во все причастные министерства. Большие люди кивают, что оставлять в таком состоянии святое место нельзя. Пусть и не возродить монастырь, но как-то отметить, основать мемориал. Но ввязываться в перипетии никто не хочет: территория по документам поделена между собственниками жилых домов, офисами и городом — волокита!

Храм, в основании которого была усыпальница Апраксиных был разобран в 30-е. Фото: архив Центра изучения наследия Златоустовского монастыря

Монастырь сам напомнил о себе в 2011 году во время коммунальных работ. Стали находить артефакты, подключились историки, священники — так и вспомнили про монастырь. Удивительно, но комплекс, который просуществовал пять веков — минимум с 1412 года — забыли за пару лет. Он был закрыт в 1927 году, а через десять лет от него практически ничего не осталось.

— У нас был концерт. Пришли две бабушки-двойняшки за 70 лет. Помещения показались им знакомыми. В 40-е годы их семья жила здесь в коммуналке. Но уже тогда никто и не подозревал, что тут был монастырь — его вычеркнули из памяти, — говорит Татьяна Зиброва.

Историческая плитка, которую нашли при реконструкции улицы. Фото: Андрей АБРАМОВ

За пару лет работы Центр собрал кучу интересных документов. Например, выяснил, что камень от разобранных храмов (их не крушили, а именно разбирали на стройматериалы) лежит в основании тех самых домов чекистов. Студенты из Финуниверситета поблизости сегодня бегут на пары по древним плитам в Малом Златоустинском переулке. Камень отыскали во время программы «Моя улица» и выложили им дорожку.

— Люди не верят! Говорят: «Какой монастырь, здесь же центр Москвы?». Но во время прогулки, когда начинаешь показывать уцелевшие детали, заводишь в музей, появляется ощущение, что побывал в монастыре. Его нет, но он есть! Сегодня у нас работает часовня. Возможно, получится преобразовать ее в храм. Это вселяет радость, что когда-то на этом месте снова начнут служить литургии, — говорит экскурсовод.

В музее Центра изучения наследия Златоустовского монастыря завершается экскурсия. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Как попасть на экскурсию

Проводят их несколько раз в месяц. Однако если есть сформированная группа, то можно записаться на удобный день. Продолжительность два часа. Заявки оставлять по телефону +7 (926) 630-0049 или на электронную почту zlatoustmonastyr@yandex.ru. Пожертвование 200 рублей — без VR-очков и 900 рублей — с очками.