В Москве закрасили мальчика с мячом, которого рисовали к Чемпионату мира по футболу

Мурал создал аргентинский художник Мартин Рона. Фото: Софья ЯВОРСКАЯ

Торец пятиэтажки на Маршала Жукова, 21 в Хорошево-Мневниках до недавнего времени украшал черноволосый парнишка, который застыл перед сбросом мяча. Образ пацана родился в голове аргентинского художника Мартина Рона, одного из самых именитых уличных живописцев современности. Граффитист приезжал в Москву накануне Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Теперь по смуглому лицу паренька текут белые подтеки краски. С крыши дома свесился коммунальный «спецназ»: 24 октября рабочие принялись закрашивать картину.

— Мы начали набирать везде, куда только смогли дозвониться в субботу. Рабочие разводят руками: у них задание, все согласовано с управляющей компанией. В итоге дозвонились до какого-то начальника участка. Он говорит: «Вы же граффити не согласовали, пришлось его закрасить». Ничего, что об этой работе даже на сайте мэрии рассказывали два года назад? — пожаловалась корреспонденту kp.ru житель дома Наталья.

Мальчика с мячом решили закрасить. Фото: Татьяна КОНОВАЛОВА

СУПЕРГЕРОЕВ НЕ ТРОНУЛИ

Мальчика с мячом одна из работ граффитиста Рона. О них действительно рассказывали столичные чиновники

— Спортивные граффити призваны напомнить москвичам о предстоящем чемпионате мира по футболу, а также о пользе спорта для школьников и молодежи. Поэтому художники и изображают на своих картинах известных супергероев и играющих в футбол подростков, на которых, как мы надеемся, захотят равняться юные горожане, — писали в 2018 году представители Комитета общественных связей Москвы.

Мартин Рон также оставил в столице еще одну работу. В центре Москвы на офисе по улице Солженицына супергерои играют в футбол. Восьмиметровое полотно выходит на Таганскую площадь. Но его никто не трогает. Как выяснила «Комсомолка», дело вовсе не в нелюбви к работам аргентинца.

ЗАКОН СУРОВ, НО ОН ЗАКОН

Полтора года назад в столице приняли новое постановление с длинным названием, которое с тех пор регламентирует все уличные изображения, в том числе, граффити. Принимали из благих побуждений и рациональное зерно в нем есть. В документе сказано, что рисунок можно нанести на пять лет — потом нужно убрать или обновить, краска же выцветает. Работать должны только при плюсовых температурах. Есть ценз, касающийся и тематики: никакого секса, наркотиков, взрывов, рекламы и дискредитации общественных устоев.

Зато можно спорт, выдающихся личностей, историю и науку. Мальчик с мячом явно проходит по требованиям. Только вот не завизировали парнишку в семи городских ведомствах и у специальной комиссии. А этого требуют как ранее нанесенные граффити, так и все будущие. Без заключения придется закрашивать.

— Да, нам объяснили, что оно не согласовано. Но кто этим должен был заниматься? Жильцы, которые работают целыми днями и только возвращаясь из дома, или гуляя по выходным с детьми, могут полюбоваться на яркое пятно в сером осеннем городе? Или префектура и управляющая компания, которые работают для нас? — сокрушается жительница дома Наталья.

Ответ есть в том же законе о граффити. Согласовывать их должны собственники зданий или организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами.

Согласовать граффити нужно было до 20 января 2020 года. После этого срока все художества должны начать закрашивать. Из-за пандемии коммунальщики не смогли провести работы. Потом было летнее благоустройство, а теперь вернулись к закрашиванию. Так что вскоре в столице могут возникнуть и другие подобные нехорошие истории.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Можно ли спасти граффити?

— Спасти мальчика с мячом получится лишь в том случае, если жильцы поднимут шум вызовут полицию, а в понедельник с утра подадут иск в суд. Тогда на время разбирательств работы остановят, — комментирует kp.ru юрист Алексей Смирнов. — Но нет гарантии, что к этому времени граффити уже не будет закрашено. К тому же, формально в этой ситуации правы коммунальщики. Рисунок не согласовали, хотя на это по закону давалось шесть месяцев (документ приняли летом 2019-го). Впрочем инициативные жильцы могут найти нового исполнителя работы или пригласить этого же художника восстановить ее. Но для этого нужно подготовить эскизы проекта, получить заключение о состоянии стены, собрать подписи жильцов, что они не против рисунка. Со всеми бумагами нужно обратиться в Департамент ЖКХ.

ОТ АВТОРА

Бюрократия убивает искусство

Граффити нарисовали до того, как было принято постановление. Но о том, что рисунок теперь вне закона, жильцов не предупреждали. Управляющая компания или префектура могли бы повесить объявление, что нужно узаконить художества. Но такого положения в официальных документах нет. Подумать дальше инструкции никто не осмелился. В итоге получают негатив и обозленных жителей.

Ну и уж вообще выше понимания бюрократов такая простая вещь - все, что не противоречит принятому постановлению, узаконить задним числом. А ведь мальчик только соответствует - пропаганда спорта и здорового образа жизни. И просто произведение искусства автора с мировым именем.

Если на вашем доме есть граффити и вы переживаете за их судьбу, то самое время узнать, узаконен ли рисунок. Для этого обратитесь в управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства своей префектуры. Телефон можно найти на официальном сайте или просто позвонить в приемную. Если граффити до сих пор не узаконили, то у вас осталось мало времени на их спасение.

Собирайте инициативную группу жильцов и идите на прием к префекту или начальнику управления ЖКХ.

1.Скажите, что вы выступаете за сохранение граффити. Возможно, уже этого окажется достаточно и дальнейший сбор документов ляжет на плечи ответственных чиновников.

2.Если инициативы не видно, то можно предложить посильную помощь. Например, для согласования нужны фото с разных ракурсов и подписи жителей. Это реально сделать своими силами.

3.Отдельно соберите подписи под обращением и отправьте их в столичный Департамент ЖКХ. В обращении укажите, что вы выступаете за сохранение граффити.

www.kp.ru/online/news/3110348/ - супергерои играю в футбол