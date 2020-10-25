Аниматор добавил скорости: 7-летний мальчик упал с аттракциона в ресторане Ксении Бородиной

Малыш получил тяжелые травмы на аттракционе в ресторане Ксении Бородиной. Фото: прокуратура Москвы

Отметить День рождения 7-летнего Андрея (имя изменено) родители решили шумно и весело, а главное — чтобы запомнилось. Позвали друзей сына и родителей детишек. Собрались в московском семейном ресторане и активити-парке TeikaBoom, который принадлежит телеведущей Ксении Бородиной. Он находится в торговом центре «Метрополис» и сделан в стиле Ледникового периода - на первый взгляд, просто идеальное место для детского досуга и семейного праздника.

Компания поужинала и пошла развлекаться на аттракционы. Детей отдали в надежные руки аниматора. Снимали видео на телефоны. Было много смеха и праздничного настроения. Имениннику Андрею очень понравилась тарзанка. Один полет, второй, а потом аниматор, по одной из версий, добавил скорости для полета. Тут-то и произошло падение. Прибывшие врачи срочно забрали ребенка в больницу.

- У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка, - рассказали «КП» в скорой помощи.

После этого случая активити-парк TeikaBoom в «Метрополисе» пока не закрыли. Об этом «КП» сказали администраторы. Однако прокуратура Москвы уже начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона.

- Провести проверку поручили Головинской межрайонной прокуратуре. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей, - сказала «КП» руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Сеть ресторанов и активити-парков TeikaBoom принадлежат телеведущей, актрисе и ее супругу.

- Мне не интересно, кто и где упал, я занимаюсь рекламой, - ответил «КП» Лев, менеджер телеведущей.

Сама же Ксения Бородина сейчас отдыхает с мужем в фешенебельном отеле в Турции. Фото: teikaboom.ru

Сама же Ксения Бородина сейчас отдыхает с мужем и пасынком в фешенебельном отеле в Турции. Она публикует много красивых фотографий и рассказывает подписчикам истории, о том как ее однажды потеряли в Таиланде, о том, что помады — это не роскошь, и рассуждает о жутких историях с детьми, о которых в СМИ пишут, что «была нормальная семья, ничто не предвещало беды».

Instagram Ксении Бородиной Фото: Instagram.com

- То женщина дочь пятимесячную голодом морила до состояния скелета, прятала в шкафу. Другая 4х-летнего сына на колготках повесила. Третья утопила ребенка, а потом подала в полицию заявление, что ее малыша похитили. Ни одна из этих семей не была нормальная. Все вокруг знали, что там творится кошмар, - написала Ксения Бородина. По-видимому, о случае в ее ресторане с 7-летним мальчиком она еще не знает.