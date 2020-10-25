Копия Ленина стала главным экспонатом в vip-зоне выставки «Некрополь-Tanexpo»

Ажиотаж вызвал Ленин. Точнее копия Вождя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице прошла выставка «Некрополь-Tanexpo» 2020. Это модная выставка, но обсуждали на ней новые тенденции в сфере похорон. В этом году она проходила три дня в ЦВК "Экспоцентр".

Если есть деньги, то можно выбрать модный гроб «Версаче» или со со стеклянной крышкой и названием «Ковид-19». Организаторы говорили, что стилистика похорон изменилась. И прощание с близкими теперь хотят готовить не наспех, а тщательно выбирать детали: место, гроб, траурные костюмы. Обсуждали и скидки, и повышение квалификации для руководителей ритуальных агентств.

На выставке можно было выбрать модный гроб от Версаче Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И креатива здесь было много. Ажиотаж вызвал Ленин. Точнее копия Вождя. Она стала главным экспонатом выставки услуг и товаров похоронной сферы «Некрополь-Tanexpo». Молодые девушки делали селфи, рассматривали костюм Ильича.

- А это прямо из Мавзолея? - перешептывались гости.

Организаторы говорят, что никак не могли обойти стороной дату 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тем более, что накануне поднялась волна о возможной трансформации Мавзолея на Красной площади. Напомним, что был объявлен конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина. Нужен проект, по которому здание будет по-новому использовано в качестве музея.

Тренд сезона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как ни крути, а Ленин опять оказался в тренде, его все обсуждают. Вот и похоронная выставка не стала упускать шанс. Как и полагается, Ильич на выставке был в VIP- зоне.

- Сходство настолько реалистично, что всем захочется сходит в мавзолей и удостовериться что Володя все еще там, - рассказали в пресс-службе «Некрополь-Tanexpo». - Во время выставки было несколько лекций о причинах смерти Ленина, о процессе бальзамирования тела, мастер-класс по изготовлению посмертной маски и траурному оформлению.

Богатый выбор продукции ритуальных услуг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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