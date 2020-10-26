Сколько стоит минимальный набор продуктов в городах Иркутской области

Фото: ООО "Маяк"

Специалисты торговой сети «Слата» проанализировали цены на продукты в крупных городах Приангарья - Иркутске, Ангарске и Братске. За основу были взяты данные Росстата, где учитываются 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги.

Напомним, что информацию о динамике цен на минимальный набор продуктов - «Индекс «Слата» - региональный ритейлер публикует ежеквартально. При этом стоимость продуктовой корзины в «Слате» соотносится с данными Иркутскстата.

Так, по данным Иркутскстата, в третьем квартале 2020 года стоимость минимального набор продуктов в Иркутске составила 4795,77 рубля, в Ангарске - 4586,05 рубля, в Братске - 5216,7 рубля.

За этот же период цены на аналогичную продуктовую корзину в торговой сети «Слата» в Иркутске были равны 4288,77 рубля (89,5% от набора, рассчитанного Иркутскстатом), в Ангарске - 4078,95 рубля (88,9%), в Братске - 4305,48 рубля (82,5%). Таким образом, в среднем продуктовая корзина «Слаты» оказалась дешевле среднестатистического набора товаров на 13%.

Анализ показал, что цены в супермаркетах «Слата» ниже, чем в среднем по городам Иркутской области.

Товарами-драйверами снижения цен в супермаркетах «Слата» в третьем квартале стали картофель, морковь, лук, капуста, творог, свежемороженые рыба и курица. Также было отмечено снижение цен на сыр «Голландский», яйца, соль. Как отметили в торговой сети, падение цен на овощи и фрукты обосновано сезонностью и насыщенностью рынка. Яйца и рыба подешевели за счет снижения закупочных цен.

В целом на динамику и колебание цен в третьем квартале этого года повлиял целый ряд факторов.

Если сравнивать 2020 и 2019 годы, то сейчас цены повысились на яблоки, абрикосы, сливы, черешню и персики. Среди причин - запрет на поставки из Китая и рост курса доллара. При этом в первой декаде сентября в Иркутскую область начали поступать яблоки нового урожая, и цены на эти фрукты сразу снизились на 20 - 25%.

Фото: ООО "Маяк"

Кроме того, в этом году отмечается низкий урожай зерна, свеклы, подсолнечника. В результате крупы подорожали на 10 - 30%, подсолнечное масло на 30%, а сахар в среднем на 40%. К слову, рост стоимости последнего может повлечь за собой увеличение цен на кондитерские товары в 4-м квартале 2020-го и 1-м квартале 2021 года.

Между тем торговая сеть «Слата» ведет политику сдерживания цен. Для сохранения роста покупательского спроса на товары собственных торговых марок - «Простой выбор», «РОСТ», «СТМ» и других - компания каждую неделю объявляет различные выгодные промоакции.