В Коммунарке открылся резервный госпиталь с реанимацией для больных COVID-19

Зараженных коронавирусом в столице много. Каждый день в больницы увозят более тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зараженных коронавирусом в столице много. Каждый день в больницы увозят более тысячи человек. Кроме обычных стационаров, пациентов уже начали принимать и четыре резервных госпиталя – на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках и Крылатском. Ещё один дополнительный корпус открылся на передовой борьбы с COVID-19 в Москве - в инфекционной больнице в Коммунарке.

"Рост заражений коронавирусом пока есть, но значительно меньше, чем две-три недели назад, то есть темпы распространения постепенно замедляются, - сказал сегодня, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра резервного коронавирусного госпиталя в Коммунарке. - Ограничительные меры дают результат, москвичи стали гораздо строже соблюдать масочный и перчаточный режим.

Количество госпитализаций тоже стабилизировалось на уровне 1 200 - 1 250 человек в день. Это много, но система здравоохранения справляется. Сегодня на полую мощность начинает работать пятый резервный госпиталь на территории Медицинского комплекса в Коммунарке, в котором создано крупнейшее в городе реанимационное отделение для лечения больных с COVID-19 на 330 коек.

Имеющихся в Москве мощностей достаточно, чтобы оказать помощь всем пациентам, состояние которых требует госпитализации, и сохранять запас свободных коек на случай ухудшения ситуации. Берегите себя и своих близких".

ЧЕМ ПОМОГУТ

Резервный госпиталь в Коммунарке рассчитан на 1 249 коек – 919 палатных коек плюс 330 коек реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Первые пациенты поступили сюда 7 октября. По состоянию на 23 октября лечение здесь проходят 163 пациента.

В здании:

- все койки обеспечены кислородом, кнопками вызова персонала, всей необходимой медтехникой и удобствами;

- в палатах ОРИТ - источники сжатого воздуха и вакуума, медицинские консоли и другое оборудование;

- для сотрудников и пациентов работает Wi-Fi. Медицинский персонал пользуется планшетами, подключенными к системе ЕМИАС. Доступ к электронной медицинской карте и результатам анализов - через считывание QR-кода на браслетах пациентов;

- самых тяжёлых пациентов лечат в том числе и с помощью телемедицинских консилиумов с коллегами из других стационаров с помощью специальной программы "Удалённый помощник", интегрированной в ЕМИАС. Консультации проходят с помощью интерактивной платформы и очков дополненной реальности.

В ближайшее время в резервном госпитале появится приёмное отделение с мобильным КТ, а также дополнительная лаборатория.

О самочувствии пациентов можно узнавать по телефону горячей линии – 8 (495) 744-07-03, ежедневно с 8.00 до 21.00.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве подготовлены около 15 тысяч коек для лечения больных коронавирусом в городских, федеральных и частных стационарах, а также в резервных госпиталях на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках и Крылатском и Коммунарке.

В инфекционной больнице в Коммунарке до сих пор находилось 802 койки (8 отделений, от 60 до 120 коек каждое) и 5 отделений реанимации с возможностью размещения до 128 коек.

Теперь после открытия резервного госпиталя Медицинский центр в Коммунарке превратился в одну из крупнейших российских больниц с более чем 2 000 инфекционных коек.

На 25 октября т. г. на лечении в Коммунарке находятся 910 пациентов, из них:

- COVID подтвержденные – 629 человека;

- в реанимации – 129 человек;

- на ИВЛ – 31 человека;

- на неинвазивной вентиляции лёгких – 39 человека.

За последние сутки поступило 105 пациентов. Выписаны 88 пациентов.