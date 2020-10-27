Латвийский банк взыскивает с бизнесмена Зуева $28 млн долга

В октябре 2020 года МВД Латвии возбудило уголовное дело по факту предоставления в российский суд фальшивого соглашения о прекращении указанного поручительства. Одновременно в России против бизнесмена ведется судебное разбирательство о взыскании указанного долга.

Деньги за «Кубик»

Артем Зуев, как принято говорить, предприниматель с неоднозначной репутацией. Официально он трудится директором столичной юридической консалтинговой компании Quorumdebt Management group ltd, занимающейся управлением долгами, приобретением и взысканием безнадежной задолженности. До последнего времени бизнес Зуева оставался в тени и никто, по крайней мере, формально не мог обвинить его в рейдерстве или хищении чужих активов.

Однако ситуация изменилась. В начале октября 2020 года латвийские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 275 УК

(«Подделка, реализация, использование поддельного документа, печати и штампа»), в котором фигурирует поручительство Зуева. Заявителем стал латвийский ABLV BANK. Его представители утверждают, что адвокат Зуева передал в российский суд якобы поддельное соглашение о прекращении своего поручительства по кредиту. В ближайшее время следователям предстоит определиться с процессуальным статусом бизнесмена.

Суть кредитной истории такова. В декабре 2012 года латвийский ABLV BANK предоставил компании Tesida Services Limited Latvia долгосрочный кредит на $36,5 млн. Заём выдавался на приобретение компанией с похожим названием Tesida Services Limited (зарегистрирована на Кипре), примерно четверти помещений в бизнес-центре «Кубик» в подмосковном Красногорске. Конечным бенефициаром обеих структур был Артем Зуев.

Источником погашения кредита стали арендные платежи. При этом ABLV BANK получил в залог коммерческую недвижимость в «Кубике» площадью 16,5 тыс. кв. м, 110 машиномест, а также право на соаренду земельного участка, на котором располагался бизнес-центр.

К залогу прилагались договоры поручительства с самим Артемом Зуевым и несколькими компаниями, аффилированные с ним.

Поначалу заемщик добросовестно обслуживал кредит. Первую просрочку компании Зуева допустили в июне 2018 года после того, как Европейский регулятор принял решение «О наступлении недоступности вкладов» в ABLV BANK. В целях защиты интересов вкладчиков и других клиентов акционеры банка были вынуждены принять решение о самоликвидации. На протяжении нескольких месяцев после начала самоликвидации компании Зуева платили суммы в 4 раза меньше, чем требовал график погашения займа. В феврале 2019 года они перечислили последний платеж. Банк попытался договориться с заемщиком об отсрочке, но тот уклонялся от переговоров.

«Ноев Ковчег» довел до Калуги

В мае 2019 года ABLV BANK направил Артему Зуеву досудебную претензию. Через три месяца, не получив ответа, банк подал в Калужский районный суд иск о взыскании с бизнесмена более $28 млн (основной долг, проценты, штрафы), а также наложении ареста на имущество в качестве обеспечительной меры.

Калуга возникла не случайно. Незадолго до подачи иска Зуев сменил столичную регистрацию на калужскую. Кроме того, его жена Снежанна Георгиева через суд попыталась признать договор поручительства с банком недействительным. Дескать, она не давала согласие на его подписание. Из этой затеи ничего не получилось. Иск Георгиевой в ноябре 2019 года был отклонен.

В рамках разбирательства с ABLV BANK Артем Зуев подал встречный иск, предоставив суду соглашение о прекращении действия личного поручительства по кредиту. Документ был датирован 24 мая 2018 года. Помимо автографа Зуева на нем стояли подписи члена правления ABLV BANK Вадима Рейнфельда и банковского прокуриста Эдгара Павловича.

В суде Зуев лично пояснил, что подписал бумагу в Москве в бизнес-центре «Ноев ковчег» в офисе компании ABLV Сonsulting (входит в группу ABLV). По словам Зуева в момент подписания там находилась только секретарь. Подробностей оформления документа со стороны банка он не знает. Каким образом подписанное банковскими сотрудниками соглашение было доставлено российскому бизнесмену последний также не смог пояснить.

В свою очередь Рейнфельд и Павлович, специально приехавшие на суд из Латвии, заявили, что подписи, как и сама бумага, очень искусно подделаны. С просьбой прекратить поручительство, что важно, Зуев в банк никогда не обращался. Если бы это случилось, то обязательно остались бы «следы», ведь процесс рассмотрения заявки в финансовом учреждении, за которым надзирает Европейский Центробанк, настолько формализован и многоступенчат, что скрыть такой факт невозможно.

Представители ЧОП, осуществляющие охрану БЦ «Ноев-Ковчег», сообщили, что 24 мая 2018 года Зуев в офис ABLV Consulting не приходил.

«С момента возникновения проблем с погашением кредита Артем Зуев вел себя подозрительно, словно человек, который имел цель уклониться от ответственности по кредитным обязательствам. – считает сотрудник ABLV BANK Завадскис Марис. - Сменил место регистрации, подарил свою дорогостоящею квартиру в Москве на улице Улофа Пальме матери, а квартиру на Малой Никитской переписал на жену, наконец, через адвоката представил в суд соглашение о прекращении поручительства по кредиту и без согласия банка продал часть заложенного имущества некоему ООО «Легаси Капитал».

Судья Марина Самоукина, выслушав доводы сторон, назначила почерковедческую экспертизу соглашения в «Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ». На этом учреждении настоял Артем Зуев.

Эксперты сочли, что подписи Рейнфельда и Павловича в разделе «Кредитор» сделаны ими собственноручно, что довольно необычно. Как правило, исследуя подписи, так называемые маломерные почерковые объекты, специалисты-графологи пишут куда осторожнее. Например, подпись на документе совпадает по таким-то признакам с подписью, представленной в качестве образца. Однозначных выводов эксперты стараются избегать.

В августе 2020 года, основываясь на этой экспертизе, судья Самоукина в иске ABLV BANK к Артему Зуеву отказала. Альтернативные аргументы, опровергающие доводы Зуева, в решении суда не упоминаются.

ABLV BANK подал апелляцию в Калужский областной суд.