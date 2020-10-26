В Москве мужчину убили за настойчивое предложение вступить в гомосексуальную связь

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об убийстве стало известно лишь через 5 дней после случившегося. Когда пришло время платить за аренду и снимать показания счётчиков. Арендодатель так и не дождалась, когда мужчина выйдет на связь, телефон не отвечал. 75-летняя Татьяна Анатольевна (имя изменено) решила приехать сама. Дверь квартиры никто не открыл, тогда пенсионерка воспользовалась своим ключом. Женщина думала, что в квартире никого нет, а арендатор решил сбежать без оплаты. Но предположить, что она найдёт в своей квартире бездыханное тело, не могла. Перепуганная Татьяна Анатольевна вызвала полицию.

— В квартире на улице Наримановской был обнаружен завернутый в полиэтиленовую пленку и одеяло труп с признаками насильственной смерти, а именно открытой раной головы в теменно-затылочной области. Давность наступления смерти - около 5 суток. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, — сообщил источник.

По факту обнаружения тела сразу завели уголовное дело и стали искать подозреваемых. Несколько дней назад оперативники вышли на знакомого убитого мужчины, который часто приходил в гости в эту квартиру. Отпираться задержанный не стал и сразу рассказал, что привело к таким ужасным последствиям.

— Со слов задержанного, находясь в квартире, которую арендовал погибший, между ними возникла ссора из-за аморального поведения потерпевшего, который активно склонял задержанного к вступлению с гомосексуальную половую связь, — сообщил источник kp.ru.

Оскорбившись настойчивыми непристойными предложениями своего знакомого, задержанный схватил в коридоре квартиры молоток и несколько раз сильно ударил потерпевшего по голове. Мужчина скончался на месте. После этого он обернул тело знакомого полиэтиленовой плёнкой и одеялом, покинул квартиру и уехал из столицы. Полицейские задержали его в Липецке. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве.