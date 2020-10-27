В постели — с клопом, на кухне — с тараканом, в кладовой — с крысой. А с кем живёте вы?..

В США в 2019 году самым частым запросом при поиске санитарных служб стал «клопы в квартире», на четвёртом месте — «как избавиться от тараканов». По оценке ВОЗ, в Штатах заражено клопами более 90 % квартир, в Великобритании — более 70 %.

Сходная тенденция, хотя и не настолько масштабная по темпам, наблюдается с распространением муравьёв, блох и грызунов. Они стали бичом не только в жилье, но и на производстве, в офисах, больницах. Везде.

На дворе XXI век, скоро появятся люди с заданными генетическими свойствами, а победить вечных «спутников» человечества мы так и не смогли. В чём причина? Почему постельные клопы, тараканы захватывают даже благополучные квартиры и дома с идеальным порядком? Почему не удаётся извести крыс?

Наш корреспондент поговорил об этом парадоксальном явлении с ведущим специалистом Единой городской службы дезинфекции в Москве и Московской области Фроловым Олегом.

Арсений Владимиров : Олег, насколько распространены клопы в Москве и кому следует опасаться их появления?

Фролов Олег: С конца ХХ века клопы и тараканы в Москве, как и в других мегаполисах развитых стран, распространяются с чудовищной скоростью, особенно первые. Этого нет в слаборазвитых странах — популяции там примерно на одном уровне. И чистота помещения, постоянные уборки никак не препятствуют колонизации. Причина — в техническом прогрессе и фантастическом умении этих насекомых приспосабливаться ко всему, в первую очередь — к химическим препаратам, даже нейротоксическим ядам и фосфороорганическим соединениям. По исследованиям американских учёных, примерно 90 % популяции постельных клопов в стране резистентны к абсолютному большинству инсектицидов. Этот показатель, кстати, коррелирует с показателем заражённости жилых помещений в стране.

Арсений Владимиров: Олег, как выглядят клопы, можем ли мы сразу понять, что у нас появились кровососущие «соседи»?

Фролов Олег: Постельные клопы коварны тем, что обнаружить их трудно. У них крошечное сплющенное тельце длиной около 5 мм разных оттенков коричневого. Днём клоп прячется в любых укромных местах квартиры, особенно любит «внутренности» мебели, мельчайшие щели, одежду, которой долго не пользуются, постельные принадлежности. Это кровососущее насекомое, потому первым сигналом для обработки от клопов обычно служат дискомфорт во сне, следы мелких укусов, которые чешутся, «непонятные» коричневатые, бурые следы на постельном белье. Если насекомых уже много, в складках и сочленениях мебели в спальне можно обнаружить (с помощью лупы) тёмные пятна — это экскременты, шкурки личинок, яйцекладки.

Арсений Владимиров: Как клопы попадают в квартиры?

Фролов Олег: Так как постельные клопы почти не видны, если их не искать прицельно, то принести, привезти насекомое на себе и с вещами можно хоть из гостей, хоть из магазина, общественного транспорта и такси. Так, недавно Роспотребнадзор заявил, что россиян в мегаполисах атаковала новая напасть — тропический постельный клоп Сimex hemipterus, который активен и днём. Особенность этого вида ещё и в том, что он способен на своём тельце переносить ещё больше возбудителей опасных заболеваний. Тропического клопа мы как раз и привезли из мест отдыха вместе со своими вещами. Но самый мощный источник заражения — соседние и даже весьма далёкие квартиры. Мелкий клоп передвигается со скоростью 1 м в минуту по коммуникациям, стенам, пролезает в микроскопические щели.

Арсений Владимиров: Кстати, а может — и не бороться, коли уж насекомое привыкает ко всем ядам? А то получается, что травим мы больше себя. Чем так опасен клоп?

Фролов Олег: Постельный клоп сам по себе не опасен. Однако он переносит на теле множество микроорганизмов — возбудителей опасных заболеваний: туляремии, туберкулёза, гепатита В, оспы и прочих. Кусает клоп тоже особенно: он передвигается по человеку и способен за ночь сделать «дорожку» из множества ранок. Это значительно ухудшает сон, а для аллергиков и склонных к раздражениям людей может стать причиной приступа, кожных высыпаний, плохого настроения, постоянной усталости, что в итоге превращается в депрессивное состояние. Если клоп постоянно кусает ребёнка, у малыша изменяется состав крови и может развиться железодефицитная анемия.

Арсений Владимиров: А уничтожение тараканов так же необходимо для безопасности или это чисто эстетическая процедура?

Фролов Олег: Тараканы, которые обычно не кусают людей, даже более опасны как потенциальные переносчики заболеваний. Заползая из чужих помещений, легко преодолевая помойки, подвалы, жилища грызунов, они «собирают» на себя возбудителей дизентерии, сальмонеллёза, бактериальных пневмоний, менингита, вирусы, которые несут в вашу квартиру.

К слову, тараканы в Москве серьёзно укрепили свои позиции и колонии. Наши специалисты всё чаще выезжают даже в элитные жилые комплексы, где не установлена барьерная защита. Причина та же: насекомые адаптируются ко всем магазинным средствам и получают групповую устойчивость, в том числе и к карбофосу. А более тёплая и влажная погода, ставшая новой реальностью, оказалась благотворна для ещё одного «тихого соседа» — мокриц. Когда мы приезжаем на объект, часто слышим вопрос: «Мокрицы в ванной — как избавиться?» Мы успокаиваем жильцов: обработка от клопов, уничтожение тараканов комплексно помогает и от мокриц.

Арсений Владимиров: Что происходит с крысами — они тоже получают резистентность?

Фролов Олег: Да, если количество яда рассчитано неверно, то выжившая крыса способна вырабатывать устойчивость. Борьба с этими опасными животными осложняется как раз тем, что самостоятельная травля грызунов только прибавляет им сил: из 10 выживут 4, зато станут неуязвимыми и наплодят потомство.

Арсений Владимиров: Картина почти апокалиптическая. Что делать, Олег? Смириться — или есть спасение?

Фролов Олег: Спасение есть. В первую очередь, россиянам надо перестать думать, что «наши люди на такси в булочную не ездят» — то есть перестать делать всё самостоятельно, потому что так дешевле. Не дешевле: вы тратите кучу денег на бесполезные аэрозоли и мелки, гели и эмульсии, которые для многих насекомых, даже мокриц стали малоопасны или безопасны совсем. Только травитесь сами, потому что у человека нет привыкания к этим ядам.

Дезинсекция от муравьёв, тараканов, клопов, блох, даже мокриц, тем более — дератизация от грызунов — теперь дело профессиональное. Специалисты хорошей службы используют в работе профессиональные препараты, которые не купишь в магазине из-за их высокой опасности в самостоятельном использовании. В наших руках и современные технологии, например: распыление аэрозолей в виде горячего и холодного тумана. Создание «туманной завесы» из микрокапель позволяет обработать абсолютно все поверхности, туман проникает в любые щели, микрозазоры, где могут прятаться насекомые, убивает яйца и личинки.

Специалисты знают, как составить «коктейль» из ядов, который уничтожит насекомых с любой резистентностью, как обезопасить людей и домашних животных. Такова реальность: испробовав всё и, к сожалению, приучив тараканов, клопов и муравьёв к множеству препаратов, люди в итоге обращаются к нам. Возникает и понимание того, что обработка должна быть комплексной. Отлично, когда жильцы всего дома заказывают обработку помещений и установку барьерной защиты. Это и менее затратно для каждого, и даёт мощную защиту от новой колонизации.

Арсений Владимиров: Спасибо, Олег, за то, что даёте надежду и даже спасение — в свете новой реальности. Грызуны,насекомые,клопы в Москве и Подмосковье не приговор. Если для вас этот вопрос актуален, проблема есть, можете просто перейти на сайт Единой городской службы дезинфекции в Москве и Подмосковье, чтобы оставить заявку и выселить опасных «соседей».

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