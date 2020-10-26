«Работали первый день, никто не знал, как этой тарзанкой пользоваться»: что случилось в московском ТЦ, где чуть не погиб семилетний мальчик

Игровая комната с лабиринтами и батутами находится в центре помещения Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Кошмар любого родителя, который, мечтая угодить своему чаду, всячески его развивает и развлекает, случился в жизни мамы и папы семилетнего Андрея (имя изменено). В субботу, 24 октября, мальчик с родителями пришел в модную сеть заведений семейного отдыха, принадлежащую блогеру Ксении Бородиной «TeikaBoom», что в торговом центре «Метрополис». Пока родители обедали в ресторане, мальчуган резвился в игровой комнате. В этом и заключается концепция заведения: родители отдыхают, дети играют под присмотром аниматоров.

Сначала Андрей штурмовал лабиринты и прыгал на батуте, а потом решил испытать самый экстремальный из здешних аттракционов – тарзанку. Он забрался по ступенькам на подиум, ухватился руками за пластиковую ручку и полетел. Как ребёнок упал, никто не видел. На его крики о помощи сбежались аниматоры и родители. В этот момент мальчик лежал на спине прямо на бетонном полу, который прикрывает тонкий слой ковролина. До защитного мата он не долетел всего несколько сантиметров.

Через несколько минут ребенка увезли на скорой. Диагнозы серьезные: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка. До сих пор первоклассник находится в больнице, в ближайшие дни ему проведут операцию.

МЫ ТУТ СТАЖЕРЫ

Спустя сутки после случившегося корреспондент «КП» заглянула в модный семейно-развлекательный центр. Найти его среди множества кафе и игровых комнат оказалось не так просто: ни одного указателя. Как как выяснилось, это не случайно.

В этом и заключается концепция заведения: родители отдыхают, дети играют под присмотром аниматоров Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Мы только третий день работаем. Не успели еще указатели повесить - объяснила мне администратор.

Отсчитываю три дня назад, 24 октября. Выходит, ребенок сорвался с тарзанки в день открытия. Игровая комната с лабиринтами и батутами находится в центре помещения. Вокруг уютные столики ресторана с видом на резвящихся детей. Несмотря на будний день и пандемию, народ есть. Пара карапузов кувыркаются в бассейне с множеством шариков, ребята постарше штурмуют скалодром. Кстати, все без масок, по правилам их почему-то нужно носить только взрослым. Но где же тарзанка? Ее с центрального входа не видно.

Ожидая негативной реакции, представляться журналистом я не стала. По легенде, выбираю место для детского праздника. Под таким предлогом мне разрешили не только пройтись по всему комплексу, но заглянуть в игровую комнату.

- Только разуйтесь, пожалуйста, - попросил меня менеджер, Виктор.

Маневрируя между аттракционами, большинство из которых вполне безобидные: качели, горки и полосы препятствий для малышни, я добралась до той самой тарзанки. Признаться, ожидала увидеть что-то действительно экстремальное. А тут простая конструкция: два турника чуть выше роста взрослого человека, между которыми натянут трос. Пригляделась, и заметила защитную ленту по всему периметру.

- Тарзанка временно не работает, - объяснил мне парень в костюме аниматоров.

Работали первый день, никто не знал, как этой тарзанкой пользоваться Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- А что случилось?

- Ее признали небезопасной. Так что не знаем вообще - откроют ее или нет!

- Так это у вас что ли мальчик разбился? – поинтересовалась я.

- Это не у нас, а у руководства. Мы все тут стажёры на испытательном сроке. Как этой штукой правильно пользоваться, никто не знал. Надо было больше матов класть, - разговорился аниматор.

Защитных матов под тарзанкой и правда, как украли. Всего один, и тот в самом конце дистанции, видимо, для мягкой посадки, если долетишь, конечно. А вот на старте: никакой защиты. Именно сюда и упал ребенок.

Но где же были в этот момент аниматоры? И кто вообще отвечает за детей, которые находятся в таких игровых комнатах?

- За детьми, а к нам можно с двух лет, смотрят наши сотрудники. Но это не персональные няни. То есть они за всеми малышами наблюдают, а не за вашим персонально. Но есть и такая услуга, как персональный аниматор, за дополнительную плату 5000 рублей за час, - объяснил мне менеджер Виктор.

Его и других сотрудников комплекса уже опросили следователи. Сейчас рассматривают две версии: нарушение техники безопасности, то есть отсутствие должного контроля со стороны сотрудников комплекса, и техническую неисправность самой тарзанки. Упавший мальчик мог быть первым, кто прокатился на этом аттракционе.

Сейчас следователи устанавливают поставщиков тарзанки. Помочь им могла бы именитая хозяйка развлекательного центра, но сейчас Ксения Бородина вместе с детьми и мужем отдыхает в Турции. Ситуацию с травмированием ребенка она не комментирует.

Тем временем, как оказалось, никаких серьезных правил для подобных игровых комнат в нашей стране нет Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Тем временем, как оказалось, никаких серьезных правил для подобных игровых комнат в нашей стране нет.

- Подобная деятельность не лицензируется. Открыть детскую игровую комнату может даже ИП. В законодательных актах нет ни одного регламентирующего этот вид деятельности документа. Как все должно работать? Ответ на этот вопрос дает каждый предприниматель. Они не только от балды устанавливают возрастные ограничения для посетителей, но и сами решают, какое количество сотрудников следят за детьми. Где-то это один взрослый на троих детей, а где-то один на двадцать. Причем обладать педагогическим образованием они не должны. Это могут быть люди с любым образованием, хоть вообще без него. Такое полное отсутствие правил и приводит к таким ситуациям, - прокомментировал адвокат Олег Дорофеев. – Я вам больше скажу, по нашим законам в течение первого года работы, к ним даже с проверкой не могут прийти. Такая защита бизнеса. Что касается уголовной ответственности, то за подобные преступления она предусмотрена. Это статья 143 УК РФ «Нарушение техники безопасности»: от двух до четырех лет лишения свободы.

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