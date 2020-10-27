В Одинцовском районе собака несколько часов не подпускала никого к телу своего хозяина

Верный пес не позволял полицейским приблизиться к трупу хозяина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько дней назад жители деревни Анашкино в Одинцовском районе заметили, что 47-летний сосед давно никуда не выходил и решили проверить, всё ли в порядке. Сначала через забор они пытались докричаться до Василия (имя изменено), но никто не отзывался. Один из соседей, Михаил, (имя изменено) решил зайти на участок и поискать неожиданно пропавшего знакомого, но его нигде не было. Заглянув в окно дома, Михаил заметил, что Василий лежит неподвижно на полу. Он хотел войти в дом, но на пороге появился пёс Василия, который перегородил дорогу незваному гостю. Присмотревшись получше, Михаил понял, что сосед не дышит. Мужчина позвонил в полицию.

— Поступило сообщение, что мужчина 47-лет не подаёт признаков жизни, и подойти к нему не даёт его собака, — сообщил источник kp.ru

Приехавшим на место полицейским потребовалось время, чтобы приблизиться к трупу, верный пёс нёс свою службу и не поддавался на уловки. Но через какое-то время его всё же удалось отвлечь. Тело любимого хозяина забрали, и собака осталась на участке одна.

— Всё завершилось хорошо, пёс не пострадал. Его сейчас все тут подкармливают, — рассказал Михаил kp.ru

Теперь соседи надеются, что родственники Василия смогут позаботиться о его питомце, и собака не пропадёт.