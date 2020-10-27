Транспорт разный, а карта — одна. Банковская

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В наших кошельках с каждым годом становится всё меньше наличных и всё больше — пластиковых карт: банковских, транспортных, скидочных. Причин для этого множество. Карты куда удобнее и безопаснее наличных и, что важно, в случае потери «пластика», средства остаются в сохранности, чего не скажешь о бумажных деньгах. Уже не первый год Сбербанк и его дочерняя компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» занимаются внедрением новых технологий на транспорте, которые кардинально меняют клиентский опыт в сфере перевозок. Об уникальных транспортных проектах, реализованных Сбером в различных регионах страны, мы поговорили с Дмитрием Малых, директором дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

— Вроде только ушли от наличных к транспортным картам, да и то далеко не везде, а теперь и транспортные карты становятся анахронизмом?

— Анахронизмом я бы их точно не назвал, они востребованы. Просто сейчас появляются новые, удобные технологии, которые открывают перед клиентами дополнительные возможности.Впрочем, правильнее говорить о технологиях безналичной оплаты в целом (не столь важно, по транспортной карте или банковской). Во многих регионах страны оплатить проезд в общественном транспорте до сих пор можно только наличными. А это вызывает целый веер проблем. Начиная от банального неудобства, когда человек получает зарплату на карту, но вынужден постоянно снимать наличку в банкомате, чтобы оплачивать проезд, хотя спокойно платит картой, например, в супермаркете. И заканчивая непрозрачностью всей сферы пассажирских перевозок, потому что наличные не дают возможности отслеживать, сколько именно человек перевёз конкретный автобус или маршрутка.

— И что же предложил Сбер?

— Наша дочерняя компания «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» уже несколько лет занимается разработкой и внедрением безналичной транспортной платформы, которая позволяет принимать оплату как транспортными, так и банковскими картами. Аналогов в стране у этого решения нет, оно единственное в своём роде. Транспортное средство оборудовано валидатором для приёма безналичных платежей, бортовым компьютером для водителя, на котором реализована функция приема и учета наличных денежных средств и принтера для печати билетов. Уникальность нашего решения в том, что оплатить проезд можно абсолютно любым способом: транспортной, социальной или банковской картой, а также смартфоном, умными часами или браслетом, то есть всяким устройством с поддержкой NFC, к которому можно привязать банковскую карту.

— А наличными можно оплатить?

— И наличными тоже. И, как бы вы ни оплатили проезд — картой, смартфоном или наличными, — ваш платёж будет учтён. Бортовой компьютер водителя оснащен данным функционалом.

— Мне как потребителю не принципиально, будет мой платёж где-то учтён или нет, — я же в любом случае получил услугу, добрался до места назначения.

— Мы смотрим на это шире. Дело не только в том, сколько налогов заплатит тот или иной перевозчик. Не менее важно, что наша система позволяет точно рассчитывать пассажиропоток на основе объективных данных. Муниципалитеты видят, какова средняя нагрузка на те или иные маршруты, как она меняется в зависимости от времени суток, сезона и других факторов, насколько эффективны перевозчики и так далее.

Кроме того, система считает и всех льготников, а это помогает планировать социальные расходы бюджета. И сами граждане, имеющие право на льготный проезд, теперь избавлены от необходимости носить с собой справки и удостоверения — достаточно карты. Благодаря новой технологии Social ID всего за год уже более 100 тысяч льготников в 18 регионах зарегистрировали свои карты «Мир» в системе. Кстати, в октябре в Костроме мы реализовали инновационный сервис контроля использования социальных карт: водитель или контролёр видит на экране фотографию льготника, когда тот прикладывает карту. Это позволяет контролировать, что пассажир использует свою, а не чужую карту.

— А что с пересадками? Сел в электричку, потом в автобус, потом в трамвай…

— Все пересадочные опции, к которым привыкли держатели транспортных карт, сохраняются и при оплате банковской картой. Система анализирует GPS-координаты входа и выхода пассажира и автоматически рассчитывает стоимость проезда исходя из них. И поэтому, если транспортной карте действует, к примеру, часовой тариф, когда можно в течение часа пользоваться любым транспортом со скидкой, то он будет работать и для банковских карт. Пригород или город, электричка или автобус — вид транспорта неважен, главное, что каждое транспортное средство подключено к нашей системе.

— Где все эти чудеса уже реализованы?

— Мы начали с внедрения карты «Стрелка» в Московской области в 2015 году, и сейчас более 10 000 единиц общественного транспорта в Подмосковье оборудованы соответствующими считывателями, а 90% поездок оплачиваются по безналу. Затем начали подключать другие регионы, хотя поначалу это всё-таки были разрозненные решения, которые в этом году нам удалось собрать воедино в Тверской области.

В феврале 2020 года при поддержке Министерства транспорта РФ мы модернизировали весь общественный транспорт в Твери и области. Здесь нам уже удалось применить весь комплект сервисов, о которых я рассказал. Это и возможность пополнить транспортную карту в банкоматах Сбербанка и нашем мобильном приложении Сбербанк Онлайн, и построение маршрута и отслеживание истории поездок в специальном мобильном приложении «Волга», то есть это полностью цифровой пассажирский транспорт в регионе — кардинальные изменения. На линии вышли более 470 новых автобусов, тысяча человек получили работу, выросли налоговые поступления — социальный эффект был очень заметным.

А осенью 2020 года мы масштабируем это решение в Тульской области. Отличительной особенностью тульского проекта стало то, что мы включили прием московской транспортной карты «Тройка», ведь многие жители области регулярно ездят в Москву и обратно, да и москвичам удобно расплачиваться в Туле той же картой, что и в столице.

Всего за последние годы наша система безналичной оплаты в том или ином виде была установлена более чем на 50 тысячах транспортных средств в 130 городах России — и эти цифры постоянно растут. Это, возможно, прозвучит неожиданно, но Россия — мировой лидер по оплате проезда банковскими картами. 14 июля этого года состоялась миллиардная оплата поездки банковской картой, по будням мы сегодня фиксируем свыше 4 млн транзакций в день. Каждая пятая оплата проезда банковской картой в мире проходит через эквайринг Сбербанка, что делает нас крупнейшим эквайером общественного транспорта в мире. При том что во многих развитых странах Европы или в США вы не сможете оплатить поездку банковской картой — только транспортной картой, жетонами или наличными. Так что здесь мы лидируем среди всей планеты.

— Вы занимаетесь только транспортными решениями?

— Нет, есть и другие интересные проекты. В июне этого года на базе технологии Social ID мы запустили в Калининградской области продуктовые карты для поддержки людей, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Теперь материальная помощь в размере 5000 рублей зачисляется на специальный счёт, привязанный к карте «Мир» любого банка. Эту сумму можно потратить на жизненно необходимые товары в торговых сетях — партнёрах проекта. Регион получил инструмент контроля выделяемых средств для поддержки граждан. Например, потратить выделяемую гражданам сумму на алкоголь нельзя – решение Сбера обеспечивает возможность покупки только тех товаров и услуг, которые определены региональными властями в правилах выделения помощи. В результате с июня по сентябрь было открыто более 11 тысяч социальных счетов, нуждающимся перечислено 56 млн рублей, совершена 71 тысяча покупок на 39 миллионов рублей. Мы считаем появление такой технологии весьма своевременной мерой и видим заинтересованность в ее применении от многих регионов страны.

600 российских школ сегодня пользуются системой безналичной оплаты питания, внедрённой «РАСЧЕТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ»: ребёнку выдается смарт-карта, на которую родитель зачисляет средства, а потратить их ребёнок может только на территории школы. Вся история покупок отражается в личном кабинете родителя на сайте или в мобильном приложении, так что в любое время можно увидеть, получил ли ребёнок в школе полноценный завтрак или обед. Более того, в личном кабинете родитель может спланировать меню ребёнка на день или неделю, а учитель — сформировать заказ обедов на весь класс и направить его в комбинат питания.

— Традиционный финальный вопрос: что дальше?

— Продолжим тиражировать систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте на все регионы страны. Сразу, конечно, не получится, тут многое зависит и от позиции субъектов РФ, но движение есть, и это радует. Думаю, пример Тверской и Тульской областей покажет остальным регионам преимущества единой системы и единой статистики перевозок. Ключевая идея в том, что банковская карта — в виде пластика или смартфона — может выступать единым идентификатором, который позволяет оплачивать любые товары и услуги, включая транспортные, а также участвовать в региональных программах лояльности. Мы также планируем расширять функциональность нашей системы в соответствии с актуальными технологическими трендами. Уже пилотируем биометрию, так что, возможно, в будущем россияне смогут оплачивать проезд, просто посмотрев в камеру.