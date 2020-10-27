Новая набережная Москвы-реки на ЗИЛе: Причал для прогулочных судов, велодорожки и спуски к воде

Благоустройству подлежит территория от набережной Марка Шагала до Симоновской набережной. Фото: msk.ru

В квартале на "Полуострове ЗИЛ" в ближайшие годы откроется новая прогулочная набережная. Постановление об этом подписал сегодня, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Отрезок вдоль Москвы-реки станет частью единого прогулочного маршрута от Кремля до парка "Остров Мечты" на левом берегу Москвы-реки.

ГДЕ НАХОДИТСЯ

На левом берегу Москвы-реки в Даниловском районе на ЗИЛе – от набережной Марка Шагала до Симоновской набережной.

Новая прогулочная набережная появится уже в ближайшие годы. Фото: msk.ru

ЧТО СДЕЛАЮТ

На площади 31,95 гектара:

- благоустроят пешеходную зону с прогулочными, беговыми и велосипедными дорожками общей длиной порядка 4 километров;

- реконструируют действующий лестничный спуск в районе Проектируемого проезда № 780;

- построят 3 дополнительных схода для комфортного доступа к воде;

- откроют причал для речных судов;

- передвинут дальше от береговой линии проезжую часть набережной;

- обустроят 22 наземных пешеходных перехода через дорогу;

- поставят 7 автобусных остановок вдоль набережной.

Отрезок вдоль Москвы-реки станет частью единого прогулочного маршрута от Кремля до парка "Остров Мечты" на левом берегу Москвы-реки. Фото: msk.ru

ПЛАНЫ

По проекту комплексной застройки в бывшей промзоне ЗИЛ к 2028 году появится новый городской район. Кроме жилых домов, в нем разместят благоустроенные набережные, парки, школы, детские сады, поликлинику, а также проложат дороги и дополнительные проезды.

На ЗИЛе уже построен один из крупнейших в городе спортивных кластеров "Парк легенд" с ледовым дворцом и дворцом водных видов спорта. В планах - открытие филиала музея "Эрмитаж", театров, арт-центра.

Всего на "Полуострове ЗИЛ" будет создано около 40 тысяч рабочих мест.