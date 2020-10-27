Реновация пятиэтажек в Москве: До конца года начнётся переселение жителей в Черёмушках

До конца года начнется переселение жителей из двух пятиэтажек в Черемушках.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новоселье скоро отметят участники реновации сразу в нескольких районах столицы. Сейчас по всей Москве переселяются или уже переехали в 58 домов-новостроек жители 183 пятиэтажек.
"Реновация пришла в район Черемушки, в котором уже построено два стартовых дома – на улице Гарибальди и рядом с метро "Профсоюзная", - сказал сегодня, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки на улице Гарибальди. - До конца года начнем переселение жителей из двух пятиэтажек. Буквально через улицу строится еще один стартовый дом – для жителей Обручевского района. В двух кварталах отсюда идет строительство дома для переселения жителей Ломоносовского района.
А в целом программа реновации идет равномерно по всему городу. В новые квартиры въехали уже более 20 тысяч москвичей. Несколько тысяч жителей пятиэтажек находятся в процессе переселения".
КУДА ПЕРЕСЕЛЯТ
Новостройка на улице Гарибальди, д. 17 в Черемушках на юго-западе Москвы:
- 10-этажный (+1 подземный этаж) двухсекционный монолитный дом по индивидуальному проекту;
- на 90 квартир, в том числе 18 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 18 трёхкомнатных;
- с вентилируемым фасадом и облицовкой керамогранитными плитами – светло-бежевого цвета и с рисунком под кирпич;
- со специальными коробами на фасаде для кондиционеров;
- с улучшенной отделкой квартир и общественных зон по Московскому стандарту реновации;
- с подземным паркингом на 31 машиноместо;
- на первом этаже - магазины, службы быта и сервисы для местных жителей;
- детская площадка во дворе - с безопасным резиновым покрытием, удобными тротуарами и пешеходными дорожками.
В новостройку на улице Гарибальди смогут переехать 208 жителей из 80 квартир расселяемой соседней пятиэтажки на улице Гарибальди, д. 17, корп. 2.
ПЛАНЫ
В программе реновации в Москве участвуют 5 174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживает порядка 1 миллиона жителей.
В районе Черёмушки (ЮЗАО) реновация затронет 119 пятиэтажек. В новые квартиры должны переехать свыше 24 тысяч жителей района. Здесь в квартале между улицами Архитектора Власова, Нахимовским проспектом, Новочеремушкинской улицей и улицей Гарибальди планируют построить 7 общественных зданий, включая школу, 4 детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и районную управу.
В квартале реновации на Севастопольском проспекте появятся два образовательных комплекса (школа + детский сад), поликлиника, музыкальная школа и административно-деловой центр с домом культуры.
Для строительства новых домов в Черёмушках выбрали четыре стартовые площадки - на Профсоюзной улице, д.32 (дом построен в июле 2020 г.), на улице Гарибальди, д. 17 (готов в октябре 2020 г.), на Севастопольском проспекте, вл. 28, корп. 9 (строится, заселение планируют в 2021 г.) и на Новочерёмушкинской улице, вл. 56, корп. 3 (строится, заселение в 2023 г.).
ЦИФРЫ
Всего в Москве в разных районах реновации сейчас переселяется 27 тысяч жителей. Из них в новые квартиры уже переехали 21,4 тысяч человек. Программу обновления жилья в столице планируют завершить в 2032 году.
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